乒乓球亞洲盃│黃鎮廷小組3戰全勝 首名入16強夠威風

即時體育
更新時間：21:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-06 HKT

乒乓球亞洲盃繼續於中國河口五源河體育場上演，港將黃鎮廷今晚(6日)在男子C組最後一仗，苦戰38分10秒後，以局數3:2擊敗中華台北選手廖振珽，在小組3戰全勝，力壓日本名將張本智和以小組首名晉級16強。

13號種子黃鎮廷，今場面對種子排名低4位的廖振珽，要打足5局，他在首局贏11:5後，次局輸6:11。第3局他發力贏12:10，可是第4局輸10:12，打成2:2平手。第5局黃鎮廷打得十分堅決，贏11:8，總局數勝3:2。連同小組頭2輪分別擊敗簡智古洛夫和張本智和，黃鎮廷在C組3戰全勝，首名昂首入16強；而張本智和尾輪贏簡智古洛夫，以次名晉級。

黃鎮廷於小組賽3戰全勝。新華社
黃鎮廷於小組賽3戰全勝。新華社
黃鎮廷於小組賽3戰全勝。新華社
黃鎮廷於小組賽3戰全勝。新華社
黃鎮廷以首名昂首入16強。新華社
黃鎮廷以首名昂首入16強。新華社

