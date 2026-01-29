馬術︳馬會支持浪琴香港國際馬術盛典 雲集頂級國際騎手周五開鑼

「M」品牌國際體育盛事浪琴香港國際馬術盛典，將於本周五（1月30日）起一連三天在亞洲國際博覽館盛大上演，呈獻世界級場地障礙賽及馬術表演。香港賽馬會作為策略夥伴將全力支持盛典，包括為馬術賽事提供全面的技術及後勤支援。馬術講求「人馬合一」，馬會視盛典為馬年系列活動的「頭炮」，藉此頌讚這份人馬之間的深厚情誼。

馬會馬術隊成員賴楨敏將代表中國香港，參加部分於盛典期間舉行的馬術賽事。公關圖片

約60匹參與盛典的馬匹本周二於海外運抵本港，由機場經馬會運馬車前往亞博。公關圖片

盛典連續第二年在港舉行，焦點包括五星級國際馬術賽事，吸引來自本地和海外的觀眾欣賞國際頂尖騎手和馬匹獻技和專業比賽。馬會憑藉其馬術籌備工作的經驗，將為今次活動提供馬匹運輸、馬房管理、獸醫等支援。約60匹參與盛典的良駒已於海外運抵本港，在馬會馬房助理護送下，由機場經馬會運馬車前往亞博。

馬會更首次帶來「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，讓來自亞洲的年輕馬術騎手有機會一展身手。另一焦點是，觀眾有機會欣賞退役賽駒經「馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART ）培訓後，「轉型」為馬術馬匹的音樂騎術表演。八匹參加該計劃的退役馬匹，將在長達六分鐘的的表演中，跟隨音樂以不同步法和走位進行團體表演，這些人馬組合於半年前已開始訓練。

馬會退役馬匹福利經理龍頴思。公關圖片

負責策騎「太陽多多」的馬會退役馬匹福利經理龍頴思表示：「今次表演分為中西式兩個主題，分別在不同時段表演，配合不同飾和中西式音樂進行。」她透露，最初他們根據馬匹的性情、與其他馬匹和騎手配合度及步伐優美程度，揀選馬匹進行表演。

八匹參加「馬會退役賽駒駿展新生計劃」的馬匹，將於浪琴香港國際馬術盛典進行音樂騎術表演。公關圖片

在多匹參與表演的退役賽駒中，「哈蝦巴爸」曾羸過三次二班的賽事，牠於2018年退役後轉型為馬術馬，曾參與盛裝舞步比賽。至於「馬狀元」亦曾數次贏頭馬，2018年退役後加入RESTART ，更曾經在2023/24年度獲得馬會三項賽「新晉退役馬獎」。

龍頴思指，退役賽駒加入RESTART後會前往從化退役馬匹中心進行休養以適應新環境，經獸醫和專業團隊評估，認為適合開始接受再培訓後，便會轉移到雙魚河馬術中心的馬匹再培訓中心，制定循序漸進的訓練計劃。「 一般經再培訓的馬匹，可成為馬會公眾騎術學校的馬匹、認養馬匹、儀仗馬，或供馬會馬術隊作訓練及比賽用途。」她期望透過盛典的音樂騎術表演，讓公眾加深對賽駒退役生涯的認識。