渣馬｜曾曉彤十公里三連霸 直言每次奪冠感覺都不同

即時體育
更新時間：08:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026女子10公里最終由曾曉盈以35分35秒連續三年封后，她直言每次奪冠的感覺都不一樣，今次希望能夠再突破自己的最好成績。

曾曉盈今次完成十公里的三連霸，她直言每次的感覺都不同，她說：「每一年我感覺都唔同嘅，第一年就好夢幻啦，上年就會好想試下再攞一次第一啦，今年其實係想貼近自己個PB。」她也補充說知道自己在沉澱期，目標必然想破PB但也主要想貼近去年的成績，她說：「今一年，其實都知道係自己嘅沉澱期嘅，所以就目標當然都想PB嘅，但係都係想貼近上一年嘅成績嘅，咁今年都做到嘅，雖然個天氣係比上一年凍啦跑落去嘅感覺其實都辛苦過上年啦，同埋今年要獨跑啦，但係個時間上面都誒，自己都尚算滿意嘅。」對於姚潔貞因傷退賽，她也表示希望能夠與她同場競技，希望她能夠康復後再一齊跑，另外她也表示希望能夠入選亞運代表團，但仍然平常心面對，先做好每場比賽。

