渣馬｜港隊三鐵代表黃子圖男子十公里奪冠 滿意今日跑出的時間及第三度奪冠

香港渣打馬拉松2026男子十公里挑戰組由港隊三鐵代表黃子圖奪冠，他表示對時間上感滿意，因準備時間亦比去年短，只大概準備了一個月，因此都對成績感滿意。

港隊三鐵代表黃子圖男子十公里奪冠。廖偉業攝

黃子圖今次第三度奪冠，他希望能繼續衞冕下去，今年少了去年的內地跑手帶跑，他表示今次渣馬準備時間較短，僅一個月時間的準備，時間上比去年慢，但整體做到的時間也滿意，他說：「我哋自己冇人帶嘅情況下都跑到呢一個31分嘅時間，其實我自己都算滿意。」黃子圖也表示今年最大的目標是進入到港隊三鐵的亞運團，但他也直言自己在三鐵上需要更穩定，他說：「如果對三項鐵人嚟講，我覺得我未係一個好穩定嘅狀態啦，始終我哋香港嘅三項鐵人隊，個實力都越嚟越強啦，我哋香港隊入邊嘅競爭亦都比較強啦，所以我覺得我要增強我嘅游水單車去令到我自己比賽成績更加穩定，去表現到自己嘅跑步啊。」