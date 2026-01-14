拳擊｜林瀚期擊敗佐佐木琉久奪OPBF銀腰帶 阿期：證明香港唔係夢想嘅墳場

首屆「香港職業拳擊新人王」今晚在伊利沙白體育館盛大舉行，同場決出5位新人王而且有2場國際排名賽，壓軸好戲更有本地不敗拳王林瀚期（阿期）硬撼日本新星佐佐木琉久（Ruku Sasaki)，爭奪東太平洋次中量級銀腰帶，阿期同佐佐木打足10個回合需要以點數判決才分出勝負，最終裁判一致判決阿期獲勝，成功贏下腰帶。

林瀚期勇奪OPBF銀腰帶 親身證明香港不是夢想的墳場

首屆「香港職業拳擊新人王」今晚盛大舉行，同場除了決出5位不同量級的新人王之外，亦有2場國際排名賽，而壓軸好戲便是由現年30歲的本地不敗拳王林瀚期，對上年僅23歲的日本青年冠軍佐佐木琉久，握有主場之利的阿期一出場便氣勢如虹，全場高呼阿期的名字，而前五回合阿期亦憑着出色的戰術執行，一次又一次完成有效打擊，並在中場在積分上取得領先，但進入到下半五回合，佐佐木琉久開始進入狀態，慢慢轉守為攻展開局勢，但阿期依舊沉著應戰，打好每個防守後再作出反擊，絲毫不給予對手任何機會，最後一回合鐘聲響起，2人需要以點數判決分出勝負，最終三位評判以97:93，96:94和97:93一致判決阿期獲勝，勇奪OPBF次中量級銀腰帶。

阿期賽後受訪表示對手是一個力量型選手，自己只是執行教練的計劃去打，也很尊重對手和很開心能和這樣的拳手交手，對於今次奪得銀腰帶的意義，阿期直言：「其實我自己就好想證明其實香港都有好多好嘅運動員可以做到，如果可以多啲人去資助佢哋幫助佢哋嘅話，因為我就係多得到好多好多人嘅幫助啦。 當然我自己嘅努力都係一回事，但係我希望大家可以多啲去幫助香港嘅運動員。」

另外阿期也直呼表示：「我想講香港並唔係一個夢想嘅墳場！」他提到許多人會說香港不要講夢想，但他選擇繼續追夢，犧牲一些自己生活中的時間去換取實現夢想，他也希望更多年青拳手去追夢，他表示：「我希望多啲人去幫助有夢想嘅運動員，即係我唔我唔係好生都30啦，多啲年青人同埋多啲後輩，希望佢哋努力啲打，可以令到香港職業拳擊呢個呢個池更加大，多啲人去參與成件事就會越嚟越好，因為如果香港職業拳擊冇一個好嘅內循環嘅話，咁其實件事都好難越嚟越好。」目前身兼教練維持生計的阿期也希望可以借此機會有更多人可以幫助職業拳手，令他們可以更專注於訓練，自己也可以衝擊更高的成就。

記者/攝影:魏國謙