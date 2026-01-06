香港網球公開賽｜國家隊吳易昺2：0輕取匈牙利選手 朱鍇泓組合「搶十」惜敗法國組合

香港網球公開賽2026次日賽事在維園上演連場激戰。國家隊男單主力吳易昺狀態火熱，以6：4、6：2直落兩盤輕取匈牙利對手馬路辛（MAROZSAN, Fabian），強勢晉級次輪，即將迎接俄羅斯選手盧比利夫（RUBLEV, Andrey）。同日壓軸的男雙賽事，港隊新將朱鍇泓搭檔國家隊的周意，與法國組合激戰至「搶十」決勝局，最終以9：11憾負，總盤數1：2惜敗。吳易昺賽後分享了賽前暢遊香港的趣事。

國家隊吳易昺強勢晉級 「朱周配」憾負

國家隊男單強將吳易昺昨日狀態十足，面對匈牙利選手馬路辛，全場主導節奏，以6：4、6：2直落兩盤輕鬆取勝，順利闖入次輪，即將硬撼俄羅斯的盧比利夫。壓軸的男雙賽事則戰情跌宕，港隊新星朱鍇泓與國家隊的周意組合，迎戰法國拍檔艾利比治（ARRIBAGE FRA）及奧利華迪（OLIVETTI FRA）。首盤雙方已鬥得難分難解，戰至搶七，「朱周配」以8：6驚險先拔頭籌。法國組合次盤以6：3迅速扳平。決勝的「搶十」大戰更令人屏息，港隊組合一度大幅落後，卻展現驚人韌性，一分一分追至9：9平手，可惜最後關頭功虧一簣，以9：11告負，總盤數1：2惜敗，無緣晉級。

吳易昺蘭桂坊迎新年 迪士尼初體驗

賽後吳易昺分享了他在香港的休閒時刻。原來為了迎接新年，他特地去了蘭桂坊感受節日氣氛：「跨年那天晚上有去蘭桂坊那邊逛一逛，但實在人太多了，然後我又不是很放得開。」

而此行最特別的記憶，莫過於他人生第一次的迪士尼樂園之旅：「香港迪士尼，為什麼會去？因為從來沒去過，上海那些都沒去過。」他在澳門打完表演賽後獲得一天假期，便透過賽會安排實現了這個願望，他表示：「我就想看看有沒有去迪士尼的機會，然後我就跟經紀人講，賽會就幫我安排了。但有點不好意思就是，看大家都在排隊，然後就我們直接上去坐，感覺特別不好意思。但我有克服自己這個恐高的這個症狀，我覺得這個好像也有進步。」