NBA｜湖人主場96：117敗火箭 聖誕大戰慘敗收場 雷迪克嚴斥球隊表現

更新時間：18:58 2025-12-26 HKT
湖人在聖誕大戰以96：117主場慘敗火箭，遭遇三連敗。賽後湖人主帥雷迪克(JJ Redick) 對球隊表現極為不滿，嚴厲批評球隊缺乏職業精神與求勝決心。

雷迪克直言球隊當前態度存在嚴重問題，他表示：「我們現在不夠重視，以至於無法去做必要的事。我們不夠重視，所以無法展現出職業精神。」雷迪克強調，努力與執行力是球隊勝負的關鍵：「我認爲當我們在這兩方面都做到極致時，我們就是一支優秀的籃球隊。反之，我們就是一支糟糕的籃球隊。而今晚我們就成了一支糟糕的籃球隊。」  

面對戰績下滑至19勝10負的困境，雷迪克已計劃立即採取行動。他透露將在球隊下一場比賽前，舉行一次「不舒服」的訓練與團隊會議，以正視並解決當前危機。雷迪克堅決表示：「我不想再這樣打53場比賽了。」

此役，湖人全隊狀態低迷。儘管當積(Luka Doncic) 復出攻下25分，勒邦占士（LeBron James）取得18分，但兩人合計出現9次失誤。球隊在籃板球上以25：48遭火箭徹底碾壓，三分球合計11射僅4中 ，整場比賽從未取得領先，下半場更始終落後達兩位數分差。反觀火箭在阿門湯遜（Amen Thompson） 26分帶領下全隊六人得分上雙，攻守俱佳。湖人則在節日夜晚吞下一場難堪的敗仗。

