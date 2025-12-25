Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025體壇回顧｜港隊大豐收 傳統強項外全面開花 不同項目齊放光芒

更新時間：08:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：08:30 2025-12-25 HKT

2025年是港隊的豐收年。除劍擊、單車等港隊傳統強項外，其他項目在2025年同樣大放異彩：網球「一哥」黃澤林在美網和全運會創歷史；「泳後」何詩蓓傷癒歸來，於全運會豪取2金2銅；女子個人形「世一」劉慕裳成為港隊史上首位空手道世界冠軍。

年僅21歲的黃澤林迎來突破之年，在美國網球公開賽勇闖男單32強，改寫香港球手於大滿貫單打的最佳成績；全運會上，黃澤林在男單賽事亦強勢奪銅，掀起本地網球熱潮。

黃澤林於今屆美網屢創歷史。新華社
黃澤林為自己的表現感到驕傲。楊功煜攝
黃澤林感慨比賽有輸有贏，最重要是享受。楊功煜攝
游泳池畔同樣捷報頻傳。「泳後」何詩蓓傷愈復出即展王者風範，先後勇奪女子200米及100米自由泳金牌，其後在50米自由泳與50米蛙泳再摘兩面銅牌，四項皆有斬獲，為港隊在全運泳壇金牌版圖上補上關鍵一筆。

何詩蓓全運會為港隊獲得2金2銅的好成績。楊功煜攝
何詩蓓全運會為港隊獲得2金2銅的好成績。新華社
何詩蓓全運會為港隊獲得2金2銅的好成績。新華社
何詩蓓全運會為港隊獲得2金2銅的好成績。中新社
空手道方面，女子個人形「世一」劉慕裳在上月舉行的空手道世界賽決賽中成功加冕，寫下港隊史上首位空手道世界冠軍的里程碑，為港隊在非傳統強項打開新章。

劉慕裳表示當選傑青是莫大榮幸。中新社
劉慕裳在世錦賽中獲得金牌。新華社
劉慕裳在世錦賽中獲得金牌。楊功煜攝
港隊各路好手於不同項目齊放光芒，成績遍地開花，印證本地體壇厚實的競技底蘊與新生代的強勢崛起。展望來年，港將勢將乘勝追擊，向更高舞台與更高目標進發。

