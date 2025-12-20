NBA｜麥斯爾第4節轟11分 領軍76人擊敗新科NBA盃盟主紐約人

麥斯爾領軍76人周五作客以116:107擊敗剛奪得NBA盃的紐約人，成為今季第二支能在「籃球聖地」麥迪遜廣場花園取勝的客隊，並一舉終結了紐約人的六連勝走勢。

麥斯末節獨取11分奠勝

76人今仗在缺少了當家球星安比（Joel Embiid）下打出高效的團隊籃球，後場新星麥斯爾（Tyrese Maxey）全場攻入30分，其中在決勝的第四節獨取11分，帶領球隊在該節打出一段28:20的攻勢，成功從主隊手上搶走勝利。

登文客串中鋒三分4投3中

頂替安比正選上陣的登文（Andre Drummond）亦交出令人驚喜的表現，貢獻14分及13個籃板的「雙雙」數據，更令人意外的是，這位傳統中鋒在外線手感火熱，三分球4投3中，為球隊提供了意想不到的火力支援。新秀艾治甘比（VJ Edgecombe）亦貢獻了23分。

紐約人今季主場第2敗

主隊紐約人今仗迎來贏得NBA盃後的首場主場賽事，賽前更舉行了慶祝儀式。可惜，他們未能將氣勢延續，主場13勝1負的驕人走勢亦就此告終。主將謝倫般臣（Jalen Brunson）在末節「隱形」，5次出手全部射失，一分未得，與前一仗絕殺溜馬的英雄表現判若兩人。他全場22投僅7中，攻下22分。中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）雖交出賽季新高的21分及16個籃板，仍未能為球隊挽回敗局。