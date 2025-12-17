NBA｜紐約人拔「刺」贏NBA盃 般臣：盃賽冠軍是重要墊腳石 米克布朗盼時隔52年再升旗

紐約人今日在NBA盃決賽以124：113力克馬刺，隊史相隔52年再添錦標。球隊「一哥」般臣（Jalen Brunson）勇奪MVP，賽後盛讚隊友群起發力，直言此冠軍是球隊爭奪總冠軍路上的重要「墊腳石」。主帥米克布朗（Mike Brown）亦指，能在麥迪遜廣場花園再度升起冠軍旗幟，意義非凡、振奮人心。

2023: Lakers

2024: Bucks

2025: Knicks



The 2025 @emirates NBA Cup Champs hoist the trophy high! https://t.co/MTOdAOnYzb pic.twitter.com/nDE7b5GOjN — NBA (@NBA) December 17, 2025

紐約人贏得今屆NBA盃。AFP

今屆NBA盃，般臣場均貢獻33.2分、2.7籃板、5.8助攻，投籃命中率達53.1%，表現當之無愧。今仗他上陣41分鐘，交出25分8助攻，強勢領軍封王，助紐約人自1973年奪NBA總冠軍後，再度高舉獎盃。般臣賽後表示：「我無比興奮，NBA盃冠軍是我們既定目標之一，如今終於達成。這座冠軍對我們而言是重要的墊腳石，我們會從這段征程總結經驗，持續打磨提升。」

球隊「一哥」般臣勇奪MVP，賽後盛讚隊友群起發力。AFP

般臣（左二）貢獻25分並榮膺NBA盃MVP。AFP

紐約人能在NBA盃決賽奏捷，眾角色球員的表現同樣關鍵。艾魯比（OG Anunoby）手感火熱，射入全場最高28分，其中包括5記三分；2024年次輪新秀高列克（Tyler Kolek）亦大顯身手，貢獻14分、5籃板、5助攻，三項皆寫本季新高。第三節末至第四節初的追分時段，替補中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）連續搶下進攻籃板，超級第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）再飆兩記三分助隊反超，紐約人打出一波13：1攻勢，將比分反先後，就不曾落後。

ROLE PLAYERS MAKE A MASSIVE IMPACT 💪



Clarkson: 15 PTS, 3 3PM

Kolek: 14 PTS, 5 REB, 5 AST

Robinson: 15 REB, 2 BLK



EVERYONE DELIVERING FOR THAT @emirates NBA CUP CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/nl2DZEWBq9 — NBA (@NBA) December 17, 2025

奇勒臣第四節連飆兩個三分反超比分。AFP

艾魯比（左）攻入全場最高28分。路透社

米曹羅賓遜（黑色23號）全場豪取15個籃板，當中10個進攻籃板。AFP

高列克（中）今季保障薪水僅為219萬美元，今次冠軍獎金為其年薪的1/4。AFP

般臣賽後亦力讚隊友：「沒有高列克、艾魯比、米曹羅賓遜和奇勒臣等人的拼搏，我們不可能贏下這場比賽。」帶傷作戰的唐斯（Karl-Anthony Towns）期間曾因膝傷返回替補席接受治療，仍堅持上陣，收穫16分、11籃板「雙雙」。他表示：「更衣室這班絕佳的兄弟，是我們圓夢的依靠。這座獎盃意義非凡，它讓所有參賽球隊打出最佳狀態。對我們而言，能高呼奪冠、加冕為王，穿上印有紐約人冠軍字樣的T恤，本身就是一種榮耀。」

On the Vegas court with the champs from New York! 🗽 pic.twitter.com/PwFWyjKdgT — NBA (@NBA) December 17, 2025

唐斯帶傷上陣交出16分11籃板的「雙雙」。AP

主帥米克布朗指，能在麥迪遜廣場花園再度升起冠軍旗幟，意義非凡振奮人心。AFP

今季接替湯泰保度（Tom Thibodeau）執掌紐約人的米克布朗，首季即率隊奪標。他直言球隊的全力衝搶、鐵血防守是逆轉戰局的關鍵。談到NBA盃錦旗將高掛麥迪遜廣場花園，與1973年總冠軍旗幟並列，米克布朗說：「最振奮人心的，是能在麥迪遜廣場花園這座聯盟最具標誌性的球館升起冠軍旗幟。」