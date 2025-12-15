Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽│張本智和奪冠模仿樊振東慶祝動作 下一目標：想再贏樊振東一次

即時體育
更新時間：12:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-15 HKT

張本智和昨日以4:2擊敗瑞典「六角戰士」摩加特，贏得個人首個於WTT總決賽男單冠軍，賽後再次模仿偶像樊振東的招牌慶祝動作，向該名前國手致敬。他在奪冠後矢言，希望能夠與樊振東再一次交手，自己真的很想再贏後者一次。

張本智和向樊振東致敬

一直視樊振東為偶像的張本智和，過去多次贏波都模仿其交叉手抱胸的招牌慶祝動作。這名日本一哥在今次WTT香港總決賽中，亦多次展示這個動作，今場決賽亦不例外，當摩加特最後一次擊球出界落地後，他再次交叉手抱胸，向偶像樊振東致敬。

張本：想再贏樊振東一次

張本智和在賽後受訪時，談及自己一直向樊振東學習：「我每次贏波都會做這個動作。我是想通過這種方式告訴他，我一直在向他學習。」而這名世界排名第5的好手在贏得個人首個WTT總決賽男單桂冠後，指自己真的好想和樊振東再打一場：「我在等着和他再次對決的那天。我特別想贏他一次，這是我一直以來的心願。」

張本智和經常模仿樊振東的慶祝動作。網上圖片
9次對樊振東僅贏2次

兩人過去在男單賽事曾9次交手，張本智和僅得2勝7負，最近3次交手更3連敗，上次碰頭是去年的奧運會8強，在領先2局下輸3:4。然而張本的希望未必可以實現，皆因樊振東已退出世界排名，國乒和WTT方面甚少提及他回歸國際賽場的話題。

