WTT香港總決賽│王曼昱國乒內戰擊敗蒯曼 衛冕女單冠軍

即時體育
更新時間：00:02 2025-12-15 HKT
發佈時間：00:02 2025-12-15 HKT

WTT香港總決賽今晚(14日)在紅館完滿落幕，女單和男單決賽先後上演。女單決賽是國乒內訌，由王曼昱鬥蒯曼，兩人激戰6局後始分出勝負，前者總局數贏4:2，成功衛冕冠軍。

王曼昱局數贏4:2

世界排名第2的王曼昱，與排名第4的蒯曼鬥得相當燦爛。王曼昱入局較快，首局在領先6:5下，迅速拉開比分至10:6，並以11:7先拔頭籌。第2局王曼昱乘勢曾遙遙領先6:1，可是蒯曼加強搶攻和前三板質量，中局連得6分反超前10:8，並以11:8扳回一城。

成功衛冕女單冠軍

第3局王曼昱領先5:2下，被蒯曼追為6:6，前者之後加強正手攻勢，贏11:8。第4局王曼昱又成功抵住蒯曼的反撲贏11:8。第5局背水一戰的蒯曼在落後2:6下，連追5分反超前，並以11:9追成較接近紀錄。第6局兩人你追我趕，王曼昱領先10:8下被追平，她最終連得2分，艱難地贏12:10，總比數勝4:2，成功衛冕。記者：俆嘉華、攝影：蘇正謙
 

