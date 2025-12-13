NBA｜當路雲米曹末節狂轟24分刷新今季新高 領騎士130:126反勝巫師

騎士周五作客巫師，球星當路雲米曹（Donovan Mitchell）於末節大爆發，攻下個人今仗48分中的24分，率領騎士克服一度落後15分的劣勢，以130:126驚天反勝巫師。而米曹第4節攻下24分亦刷新今季第4節個人得分新高。

騎士落後15分進入第4節

騎士今仗手感冰冷，全場三分球53投僅15中，更在第三節一度被對手攻入40分，帶著15分的劣勢（85:100）進入第四節。面對著戰績僅為3勝20負的巫師，米曹坦言，他當時只有一個念頭：「要打得更有侵略性。休息過後，我們實在不能輸掉這場比賽。」

第4節獨取24分創紀錄

進入決勝的第四節，米曹接管了比賽。他在開節約兩分半鐘內便獨取11分，吹響反攻號角。最終，他在這一節攻入了驚人的24分，不僅創下了今季NBA球員第4節得分的新高，更追平了「大帝」勒邦占士（LeBron James）在2008年創下的騎士末節得分第2高紀錄。在米曹的帶領下，騎士成功在比賽最後一分鐘將比分反超；最終反勝5分。

隊史末節得分第二高紀錄

今賽過後，米曹場均在第四節得9.6分，高踞聯盟榜首。對於球隊的大逆轉，他表示：「當你對著一支只贏了三場的球隊，卻落後15分，你可以選擇夾著尾巴投降。但我們找到了方法。」

不過，他亦坦承，球隊陷入如此困境本身就是一個警號：「那種情況不能再發生，我們不能再讓自己處於那種境地。我們必須想辦法解決。」