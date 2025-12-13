Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜當路雲米曹末節狂轟24分刷新今季新高 領騎士130:126反勝巫師

即時體育
更新時間：19:47 2025-12-13 HKT
發佈時間：19:47 2025-12-13 HKT

騎士周五作客巫師，球星當路雲米曹（Donovan Mitchell）於末節大爆發，攻下個人今仗48分中的24分，率領騎士克服一度落後15分的劣勢，以130:126驚天反勝巫師。而米曹第4節攻下24分亦刷新今季第4節個人得分新高。

騎士落後15分進入第4節

騎士今仗手感冰冷，全場三分球53投僅15中，更在第三節一度被對手攻入40分，帶著15分的劣勢（85:100）進入第四節。面對著戰績僅為3勝20負的巫師，米曹坦言，他當時只有一個念頭：「要打得更有侵略性。休息過後，我們實在不能輸掉這場比賽。」

第4節獨取24分創紀錄

進入決勝的第四節，米曹接管了比賽。他在開節約兩分半鐘內便獨取11分，吹響反攻號角。最終，他在這一節攻入了驚人的24分，不僅創下了今季NBA球員第4節得分的新高，更追平了「大帝」勒邦占士（LeBron James）在2008年創下的騎士末節得分第2高紀錄。在米曹的帶領下，騎士成功在比賽最後一分鐘將比分反超；最終反勝5分。

隊史末節得分第二高紀錄

今賽過後，米曹場均在第四節得9.6分，高踞聯盟榜首。對於球隊的大逆轉，他表示：「當你對著一支只贏了三場的球隊，卻落後15分，你可以選擇夾著尾巴投降。但我們找到了方法。」
不過，他亦坦承，球隊陷入如此困境本身就是一個警號：「那種情況不能再發生，我們不能再讓自己處於那種境地。我們必須想辦法解決。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
影視圈
5小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
8小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
6小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
9小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
9小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
10小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
6小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
7小時前