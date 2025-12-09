Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一級方程式｜羅列斯F1首度封王 來季將取代韋斯塔潘使用1號

即時體育
更新時間：18:43 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:43 2025-12-09 HKT

一級方程式(F1)周日在阿布札比站上現收官之戰，最終韋斯塔潘(Max Verstappen)雖在最後一站再奪第一，但位列第三的羅列斯(Lando Norris)在車手榜上已足夠穩坐第一，最終以2分之差力壓韋少奪得生涯首個車手總冠軍，羅列斯周一接受Sky Sport訪問時表示來季將會使用1號作賽。

羅列斯打破韋少4年壟斷 下季揸1號車

今季F1麥拿倫(McLaren)車隊成為最大贏家，先奪車隊總冠軍，車手羅列斯再奪車手總冠軍，而這位首度封王的英國車手表示，來季將不會再沿用自2019年起用的4號，而是取代韋少用了4年的冠軍專屬號碼1號。對於這個選擇羅列斯表示：「這是傳統，它的存在是有原因的。它的存在是為了讓車手去競逐它，並盡最大努力去爭奪它。」他也表示選1號不只為了個人，而是為了整個團隊，並表示車隊上下都值得為此感自豪。

F1自2014年起允許車手選擇終身使用的號碼，而1號是只有冠軍才可以使用的，目前只有咸美頓(Lewis Hammilton)拒絕使用1號車的世界冠軍，而是維持使用自己常用的44號。而來季韋斯塔潘在使用1號長達4年後，來季他亦需轉號碼，未知會否再採用過去慣用的33號。
 

