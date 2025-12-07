乒乓混合團體世界盃｜港隊8強循環賽最後一輪5:8負德國 排名第7未能晉級4強
更新時間：04:36 2025-12-07 HKT
發佈時間：04:36 2025-12-07 HKT
發佈時間：04:36 2025-12-07 HKT
香港乒乓球代表隊周六在混合團體世界盃八強循環賽最後一戰，與強敵德國隊激戰至第五場，最終以總局數5：8惜敗，以總分9分排第7，未能晉級八強。
港隊此役變陣出擊，首場混雙派出陳顥樺／朱成竹組合，力戰三局後以1：2（9：11、5：11、13：11）惜敗於德國組合 邱黨／Annett KAUFMANN。次場女單，杜凱琹與Sabine WINTER展開激戰，同樣以1：2（11：13、8：11、11：8）告負；總局數落後2:4。
關鍵的第三場男單，港隊主將黃鎮廷頂住壓力，在先失一局的劣勢下連扳兩城，以2：1（4：11、11：8、11：8）力克德國好手杜達（DUDA Benedikt），總局數追至4:5。
第四場男雙組合，黃鎮廷/陳顥樺 杜達（DUDA Benedikt）/Benedikt DUDA 邱黨以局數1:2負德國；總局數又被拉開至5:7。第五場女雙，港隊朱成竹/杜凱琹對德國組合輸0:1，總局數港隊負5:8。
