一級方程式｜麥拿侖戰術錯誤 造就韋斯塔潘卡塔爾站奪冠 3人最後一站爭總冠軍

周日的一級方程式(F1)卡塔爾站，麥拿侖車隊因為戰術上出錯，以致賽前車手榜排頭兩位的羅利斯(Lando Norris)和皮亞斯利(Oscar Piastri)只得第4和第2。而紅牛的韋斯塔潘(Max Verstappen)乘機贏得今站冠軍，於總車手榜超越皮亞斯利進佔次席，只落後榜首的羅利斯12分，皮亞斯利再少4分排第3，3人留待周末的最後一站阿布紥比，爭奪2025年F1總冠軍。

侯根堡撞車影響大局

排頭位出賽的皮亞斯利起步後順利帶出，而排第3位起步的韋斯塔潘超越羅利斯進佔次席，之後形勢一直沒有改變。戰至第7圈賽事出現轉捩點，蘇巴車隊的侯根堡(Nico Hulkenberg)撞車，賽會出動安全車，當時大部份戰車到把握機會進入維修站換胎，唯獨麥拿侖雙雄皮亞斯利和羅利斯。

麥拿侖選擇不入維修站

兩人雖然在安全車離開後順利帶出，但之後要較其他車手多入一次維修站，結果被紅牛的韋斯塔潘乘機奪得冠軍，皮亞斯利奪得亞軍，而羅利斯於第2次進入維修站後未能超越辛斯，最終只得第4。

3人阿布紥比決勝負

完成今站後，羅利斯仍居車手榜首位，但只領先升上次席的韋斯塔潘12分，皮亞斯利跌落第3再少4分，3人將於周末的今季最後一站阿布紥比決一勝負。

韋斯塔潘讚車隊戰術

韋斯塔潘賽後對車隊的策略讚不絕口，他說：「這對我們來說是一場精彩的比賽。我們車隊在安全車出動期間選擇進站是正確的決定。這很明智。當然，我很高興能在這裏贏得比賽，並堅持戰鬥到最後一刻。麥拿侖選擇不進站是一個有趣的舉動，我知道那樣我們當然會拉開一些差距，但你仍然需要讓輪胎保持25圈的壽命。這裏的輪胎磨損非常嚴重，但幸運的是，一切都很順利。現在一切皆有可能，我們拭目以待，我並不太擔心。」