F1│拉斯維加斯站賽後爆巨變 麥拿侖雙車違規被DQ 韋斯塔潘積分追平比亞斯迪

本季一級方程式(F1)倒數第3站拉斯維加斯站今日(23日)上演，出現意想不到的劇情。紅牛車手韋斯塔潘(Max Verstappen)勝出，麥拿侖雙雄諾里斯(Lando Norris)和比亞斯迪(Oscar Piastri)分列第2和第4，在尚餘2站下諾利斯奪車手總冠軍的機會甚濃。可是國際汽聯(FIE)隨後宣布，兩架麥拿侖戰車因「底板磨損過度」而違規，雙雙被取消比賽成績，令車手冠軍之爭瞬間懸念叢生！

韋斯塔潘智取諾里斯

今站排頭位出賽的諾里斯，在第一彎道便出現防守失誤，切線過度導致賽車衝出賽道，將領先位置拱手讓予韋斯塔潘。經驗老到的後者把握機會超前，更一放絕塵首先衝線，以超過20秒次差的距離封王，取得生涯第69次分站冠軍。諾里斯得第2；另一麥拿侖車手比亞斯迪就第4名完成，平治的羅素第3。

麥拿侖雙雄被DQ

然而，賽後數小時風雲突變。技術團隊經檢查後，發現兩架麥拿侖戰車的底盤，皆未達9毫米的最低標準，FIA以他們明顯違反了F1技術規則為由，取消諾里斯和比亞斯迪的成績。本賽季法拉利戰車亦曾於中國站遭遇同樣情況被取消資格。

積分榜大洗牌 冠軍現曙光

隨著「麥記」雙車成績作廢，累積366分的韋斯塔潘，在車手積分榜已追至與比亞斯迪同分，並列次席。而原本手握巨大優勢的諾里斯，領先差距瞬間減半，僅剩24分。考慮到本賽季僅餘兩站（當中包含一場衝刺賽），合共有58個積分可供爭奪，意味3位車手都有機會問鼎年度總冠軍，形勢變得微妙。

諾里斯自責 韋斯塔潘顯霸氣

諾里斯賽後對自己失誤，被韋斯塔潘爬頭仍耿耿於懷：「我的表現並不好，還出現了不應有的失誤，而韋斯塔潘總是很穩定地輸出，這是他能獲勝的原因。」而韋斯塔潘則淡定表示，他只是抓住了全場僅有的一次機會，並謙虛地指出對手的賽車依然有優勢，因此最後2個分站依然充滿變數。