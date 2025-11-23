網球｜中網巡迴賽香港站今日開幕 胡定欣伙拍國家網球好手大顯身手

雲集中國網球好手的中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港站，明日在維多利亞公園網球場正式開打。今日在維園網球場舉行開幕禮，有主辦機構德天集團主席霍啟山與文化體育及旅遊局局長羅淑佩等嘉賓出席並進行剪綵儀式，隨後更有藝人胡定欣亮相名人表演賽。

中網巡迴賽香港站開幕 胡定欣夥拍中巡賽前冠軍特日格樂獻技

中網巡迴賽香港站明日開打，今日在維園網球場展開盛大開幕禮。主辦機構德天集團主席霍啟山致詞時表示，中網巡連續三年落戶香港，是對香港舉辦大型體育活動能力的肯定。而協辦的中國香港網球總會會長鄭明哲則表示，今次比賽不單是香港網球總會創會以來、香港有史以來最高水平的網球比賽，也是香港網球發展的里程碑。

開幕典禮結束後，更有藝人胡定欣夥拍中巡賽前冠軍特日格樂出戰混雙名人表演賽，迎戰前香港首席女子網球運動員陳詠悠及中國網球新星肖霖昂的組合。比賽以一盤決勝負，最終胡、特組合以4：6不敵陳、肖組合，賽後亦大送親筆簽名網球予現場觀眾。

記者/攝影：魏國謙