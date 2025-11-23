Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球｜中網巡迴賽香港站今日開幕 胡定欣伙拍國家網球好手大顯身手

即時體育
更新時間：19:27 2025-11-23 HKT
發佈時間：19:27 2025-11-23 HKT

雲集中國網球好手的中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港站，明日在維多利亞公園網球場正式開打。今日在維園網球場舉行開幕禮，有主辦機構德天集團主席霍啟山與文化體育及旅遊局局長羅淑佩等嘉賓出席並進行剪綵儀式，隨後更有藝人胡定欣亮相名人表演賽。

中網巡迴賽香港站開幕　胡定欣夥拍中巡賽前冠軍特日格樂獻技

中網巡迴賽香港站明日開打，今日在維園網球場展開盛大開幕禮。主辦機構德天集團主席霍啟山致詞時表示，中網巡連續三年落戶香港，是對香港舉辦大型體育活動能力的肯定。而協辦的中國香港網球總會會長鄭明哲則表示，今次比賽不單是香港網球總會創會以來、香港有史以來最高水平的網球比賽，也是香港網球發展的里程碑。

開幕典禮結束後，更有藝人胡定欣夥拍中巡賽前冠軍特日格樂出戰混雙名人表演賽，迎戰前香港首席女子網球運動員陳詠悠及中國網球新星肖霖昂的組合。比賽以一盤決勝負，最終胡、特組合以4：6不敵陳、肖組合，賽後亦大送親筆簽名網球予現場觀眾。

 

 

記者/攝影：魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前