NBA｜字母哥缺陣活塞屠「鹿」破對賽連敗心魔 取12連勝差一場平隊史紀錄

活塞銳不可擋，周六NBA作客缺少王牌「字母哥」安迪杜古普的公鹿，憑藉當家球星根寧咸交出準三雙的全能數據，加上全隊手感火熱，最終贏129:116，豪取12連勝，繼續在東岸領跑，與隊史傳奇紀錄只差一場邁進。

贏公鹿趕走心魔

活塞今仗贏得輕鬆，核心根寧咸再次打出領袖風範，全場18投10中，高效貢獻29分、10助攻及8籃板，完美掌控比賽節奏。在他穿針引線下，活塞團隊進攻如水銀瀉地，全隊投射命中率高達驚人的62%。更利好消息是，兩名猛將積極艾維及哈里斯今場傷癒歸隊，立即為板凳提供火力，教練碧加史達夫透露根寧咸賽前特意激勵全隊，要一舉終結對公鹿的13場對戰連敗走勢，最終成功打破心魔。

12連勝創15年新高 冠軍吉兆浮現

這場勝利為活塞寫下近15年最長連勝紀錄，距離追平隊史最長的13連勝僅一步之遙。值得一提的是，活塞隊史上兩次達成13連勝的球季（1989-90及2003-04），最終都成功封王，令今次連勝之旅充滿「冠軍祥兆」的意味。活塞下仗將作客印第安納挑戰溜馬，全隊上下力爭追平這項光榮紀錄。

公鹿缺「字母哥」陷低潮 吞4連敗

反觀主隊公鹿在絕對核心「字母哥」因傷連續2場缺陣下，整體實力大打折扣。儘管後備上陣的羅連斯攻下全隊最高的24分，內線主力波迪斯亦有18分進帳，但仍無法彌補巨星缺陣的攻守真空。公鹿此役過後慘吞4連敗，今季勝率更首度跌破50%。