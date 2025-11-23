NBA│基斯保羅宣布今季後退役 結束21年NBA生涯 無冠成最大遺憾

被譽為當代「控衛之神」的基斯保羅（Chris Paul，又稱CP3）周六在社交媒體宣佈，今個球季將是其職業生涯的「最後一舞」，為長達21年的NBA旅程劃上句號。這位縱橫球場多年的40歲傳奇後衛，雖然個人榮譽無數，但生涯最大遺憾，是未能一嘗總冠軍滋味。

周六宣告季尾退役

現年40歲的基斯保羅，今夏以一年360萬美元的合約，重返於2011至17年曾經效力過的洛杉磯快艇，並與舊隊友格芬（Blake Griffin）及迪安祖佐敦（DeAndre Jordan）再次並肩作戰。當時他形容重返快艇是「毫不需要思考的決定」，但未有確定是否最後一季。然而，球季展開一個多月後，保羅周六在Instagram上發布一段名為「My Way」的生涯精華短片，並寫道：「多麼精彩的一段旅程……仍然有很多目標……非常感恩能迎來最後一季！」正式確認本季後將會高掛球靴。

「控衛之神」榮譽數不盡

保羅的職業生涯極其輝煌，曾12次入選明星賽、11次入選年度最佳陣容、9次入選年度防守陣容，更是NBA的75大球星之一。他以頂尖的控球技巧、卓越的組織能力和超卓的籃球智商見稱，生涯5度成為助攻王、6度成為偷波王。目前，他是NBA現役球員中助攻和偷波總數的領先者，歷史排名亦僅次於爵士名宿史托頓（John Stockton），成就斐然。

冠軍指環成唯一遺憾

可惜的是，縱使個人數據亮麗，保羅的爭冠之路卻異常崎嶇。他曾帶領多支球隊殺入季後賽，其中在太陽時期更首度闖進總決賽，但始終與冠軍指環擦身而過。今季重返快艇，球隊戰績暫為4勝11負，而保羅上陣時間大減，場均僅得2.5分及3.3次助攻。值得一提，隨著保羅宣佈退役，2008年北京奧運「夢八隊」的成員中，只剩下勒邦占士（LeBron James）仍然在陣。

CP3今季長居後備。美聯社

