港超聯｜謝家榮澄清沒有唔想為港隊上陣 韋斯活疑似講大話

港隊於亞洲盃外圍賽生死戰主場1:2負新加坡，失落決賽周席位。該仗港隊教練韋斯活起用已屆41歲的門將王振鵬擔任正選，而不是26歲的大埔門將謝家榮，賽後受到質疑，而韋斯活解釋是謝家榮因壓力而放棄上場。謝家榮今天於港超大埔對東區賽後，澄清不會因為壓力而退縮，莫非韋斯活是講大話？

對於上仗港隊對新加坡韋斯活選用王振鵬把關而非謝家榮時，韋斯活賽後表示曾與謝家榮談過，並指對方在葉鴻輝受傷後受壓力，而韋帥亦表示希望選一個經驗較多的門將。今場港超大埔對東區賽後。

謝家榮回應與韋斯活說法不相乎

記者詣問謝家榮：「回應吓韋斯活話你因為阿輝傷咗之後有壓力，首先你有無咁講過，成件事係你既角度係點？」

謝家榮回答：「無啊，其實每一場波都有壓力，今場波都有壓力，有得踢既話我點都想踢，最後係教練選擇，都無乜野需要再講，我既答覆就係咁樣。壓力一定有，場場波都有，講真，亞冠2有、港超有，每場波有唔同既壓力，要出場既話我唔會有退縮既情況。」

記者問：「即係新加坡個場你都想踢？」

謝家榮答：「一定想，個個都想，唔會有人話唔想踢，就係咁，thank you！」