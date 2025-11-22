Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜謝家榮澄清沒有唔想為港隊上陣 韋斯活疑似講大話

即時體育
更新時間：17:45 2025-11-22 HKT
發佈時間：17:45 2025-11-22 HKT

港隊於亞洲盃外圍賽生死戰主場1:2負新加坡，失落決賽周席位。該仗港隊教練韋斯活起用已屆41歲的門將王振鵬擔任正選，而不是26歲的大埔門將謝家榮，賽後受到質疑，而韋斯活解釋是謝家榮因壓力而放棄上場。謝家榮今天於港超大埔對東區賽後，澄清不會因為壓力而退縮，莫非韋斯活是講大話？

對於上仗港隊對新加坡韋斯活選用王振鵬把關而非謝家榮時，韋斯活賽後表示曾與謝家榮談過，並指對方在葉鴻輝受傷後受壓力，而韋帥亦表示希望選一個經驗較多的門將。今場港超大埔對東區賽後。
謝家榮回應與韋斯活說法不相乎
記者詣問謝家榮：「回應吓韋斯活話你因為阿輝傷咗之後有壓力，首先你有無咁講過，成件事係你既角度係點？」
謝家榮回答：「無啊，其實每一場波都有壓力，今場波都有壓力，有得踢既話我點都想踢，最後係教練選擇，都無乜野需要再講，我既答覆就係咁樣。壓力一定有，場場波都有，講真，亞冠2有、港超有，每場波有唔同既壓力，要出場既話我唔會有退縮既情況。」
記者問：「即係新加坡個場你都想踢？」
謝家榮答：「一定想，個個都想，唔會有人話唔想踢，就係咁，thank you！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前