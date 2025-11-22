利雅得桌球錦標賽｜趙心童擊敗羅拔臣封王 一日雙殺世界第一第三含金量十足

中國桌球名將趙心童在2025利雅得桌球錦標賽上演王者歸來！這位應屆世界冠軍在煞科日展現驚人體力和頂級狀態，一日之內連勝卓林普和羅拔臣兩位世界前三高手，以含金量極高的表現，捧起個人今季首個冠軍獎盃，並豪取25萬英鎊（約254萬港元）獎金。

點擊觀看片段

霸氣復仇 用球桿回應「10%論」

今次奪冠之路，趙心童首先要面對的是世界排名第一的「準神」卓林普。就在上周的冠中冠賽事，趙心童在領先下被對方逆轉，卓林普賽後更語出驚人，稱自己「大概只發揮了10%的水平」便足以取勝，言論引起極大迴響。

言猶在耳，兩人今站在四強狹路相逢。趙心童用場上表現作出最有力回擊，以4-3成功逆轉，完美上演「一箭之仇」的復仇好戲，昂首殺入決賽。

決賽勝率100% 轟生涯第四冠

僅僅休息一小時後，趙心童於決賽便要硬撼世界第三的「澳洲天王」羅拔臣。面對強敵，趙心童火力全開，全場轟出兩桿130+及一桿50+的精彩表現，最終以5-2擊敗羅拔臣強勢封王。而趙心童職業生涯歷來四次闖入決賽全部成功捧盃，決賽勝率達到完美的100%，足證其強大的心理質素。

謙虛回應 難忘沙特球迷熱情

賽後，這位新科冠軍表現得相當謙虛，他表示：「我一直特別期待這場決賽，能和羅拔臣這樣出色的球員在決賽對壘，我真的很開心。無論最終誰勝，我都特別高興。」首次到訪沙特參賽，趙心童對當地的熱情留下深刻印象：「太美妙了，這一周我永遠不會忘記。我看到很多人在支持我，也真切感受到了這裏的熱情，非常感謝大家。我會專注於接下來的比賽，希望會越來越好。」

