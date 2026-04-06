馬場密探048｜「嘉應高昇」破盡紀錄

今日沙田馬場舉行兩場二級賽，其中途程為千二米的短途錦標，馬王「嘉應高昇」照例被捧成一倍大熱，而他的演出亦沒有令在場馬迷失望，此駒又在潘頓胯下以晨課姿態，大勝對手四又四分一馬位而回，該駒不但以連勝十九場頭馬，刷新本身創下的賽駒連勝紀錄，另外又以一分七點一二秒，打破本身在去年一月十九日創下的場地時間紀錄。

賽後練馬師希斯說：「『嘉應高昇』今場又再打破場地紀錄贏馬，潘頓很頭痛，因為他的自家品牌『嘉應高昇』綵衣套衫將要再修改了。今日順風，有助『嘉應高昇』跑出更快時間，再度打破田草千二米的場地紀錄。『嘉應高昇』的狀態一直保持理想，今場贏馬合理，下仗將出戰一級賽主席短途獎，有機會面對日本短途精英『里見夢境』，我希望『嘉應高昇』繼續進步，保持連勝紀錄。」

而今日投注在「嘉應高昇」身上的獨贏投注額達61,599,454元，為史上最高；而第七場的獨贏總投注額更達63,827,805元，亦是新紀錄。

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