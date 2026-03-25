馬場浮世繪│「富喜來」影贏 賀楊紹信千金生日

剛周日布文策「白鷺金剛」揚威打吡，手風正順；今晚谷戰頭場賽事，騎者策沈廄「富喜來」與「夢照發」鬥至叮噹馬頭，最終以鼻位影贏對手，「夢照發」則連續四仗跑獲亞軍。

布文策「富喜來」最終以鼻位影贏「夢照發」。

原來本月廿三日是「富喜來」馬主楊紹信千金的生日，今晚此馬勝出正好替其補祝生辰，楊氏一家均十分開心。賽後楊紹信說：「 我十分多謝沈集成的出色部署和布文的精湛發揮，我等這場頭馬很久了。『富喜來』 生性較懶惰，沈集成專登搵布文操刀，並安排在大長途賽上陣，終於取得久違了的頭馬；過往此馬在四班曾交出頭馬，希望下仗出戰四班賽，仍然保持一定競爭力，盡力再爭取好成績。」