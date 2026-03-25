馬場浮世繪｜兩海外賽駒擬進軍冠軍一哩賽

日本賽馬團體Carrot Club在其官方網站宣布，於今年二月在阿聯酋贏出阿布札比金盃的五歲馬Strauss，已接受香港賽馬會邀請，於下月二十六競逐在沙田馬場舉行的一級賽冠軍一哩賽，但是否繼續交予當時贏馬配搭莫雷拉執韁，則沒有進一步提及。

「港邊小區」本周六出戰在英國唐加士達馬場舉行，表列賽唐加士達一哩錦標。

此外，由練馬師游達榮胞兄游孝廉訓練的「港邊小區」，本獲邀參加本周六美丹馬場舉事的杜拜草地大賽，但練者後來改變主意，計劃先在同日在英國唐加士達馬場舉行的表列賽唐加士達一哩錦標出賽，倘若屆時演出良好，便會來港出戰冠軍一哩賽。

文傑