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張天賦打吡日獻唱 入場人士獲贈喼帽

馬圈快訊
更新時間：19:26 2026-03-19 HKT
發佈時間：19:26 2026-03-19 HKT

寶馬香港打吡大賽將於周日在沙田馬場上演，一眾四歲良駒同場競逐二千六百萬港元總獎金，力爭「四歲功名、一生一次」的榮耀。這場屬四歲馬經典賽系列的巔峰對決，是香港其中一項備受矚目的體壇盛事，也是香港以至全球馬迷的焦點所在。

沙田和跑馬地馬場將於當日上午十一時開放入場，當日下午三時三十分或之前的入場人士，可獲贈指定「打吡Cap帽」乙頂，數量有限。
沙田和跑馬地馬場將於當日上午十一時開放入場，當日下午三時三十分或之前的入場人士，可獲贈指定「打吡Cap帽」乙頂，數量有限。

沙田和跑馬地馬場將於當日上午十一時開放入場，當日下午三時三十分或之前的入場人士，可獲贈指定「打吡Cap帽」乙頂，數量有限。此外，入場人士只需掃瞄禮品「打吡Cap帽」上或場內指定的二維碼完成登記，即可參加「馬年黃金大抽獎」，有機會贏取價值約十萬元的指定《融馬》金條套裝一套的大獎，二獎是智能手機。

沙田馬場的開幕表演，將於當日早上十一時三十五分，在馬匹亮相圈舉行，歌星MC張天賦再次擔任表演嘉賓，為今屆打吡大賽掀開序幕。
沙田馬場的開幕表演，將於當日早上十一時三十五分，在馬匹亮相圈舉行，歌星MC張天賦再次擔任表演嘉賓，為今屆打吡大賽掀開序幕。

沙田馬場的開幕表演，將於當日早上十一時三十五分，在馬匹亮相圈舉行，歌星MC張天賦再次擔任表演嘉賓，為今屆打吡大賽掀開序幕。此外，沙田馬場當日設有「打吡終極大挑戰」，測試入場人士的賽馬知識，參加者可於上午十一時至下午二時，到沙田馬場公眾席「好賞食」樓下登記參賽，在限時一分鐘內盡可能答對最多問題。成績最佳的首六名參加者，除可獲指定入圍獎品，更可晉身於下午三時十分舉行的「終極擂台」對決，以搶答形式競逐總值三萬元的指定禮券。

屆時，六強將進行即場搶答，比拼反應與賽馬知識，競逐總值港幣$30,000的指定禮券。
屆時，六強將進行即場搶答，比拼反應與賽馬知識，競逐總值港幣$30,000的指定禮券。
馬年黃金大抽獎」並有機會贏取豐富獎品，包括大獎價值約港幣$10萬的指定《融馬》金條套裝一套，二獎指定智能手機一部，合共150份獎品。
馬年黃金大抽獎」並有機會贏取豐富獎品，包括大獎價值約港幣$10萬的指定《融馬》金條套裝一套，二獎指定智能手機一部，合共150份獎品。

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