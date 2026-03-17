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廖康銘「翠紅」「祥勝將軍」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-17 HKT

廖康銘馬房近期攻勢放緩，由上月至今僅贏出三場頭馬，不過明晚跑馬地夜賽，此廄派遣強陣出擊，不但每場均有馬列陣，而且實力甚強，屆時有望連場數糊，練馬師廖康銘接受查詢時表示，希望參戰馬悉數跑出水準，其中應以「翠紅」和「祥勝將軍」最具爭勝機會。

翠紅有備而臨

「翠紅」明晚將回師曾勝的谷草千二米。
「翠紅」明晚將回師曾勝的谷草千二米。

「翠紅」於上月在香港經典一哩賽落第之後，明晚抖夠再出，回師曾勝的谷草千二米，廖康銘說:「雖然『翠紅』質素仍未見底，但剛戰反映牠跑一哩賽是嫌長，所以上場賽後，我安排牠到從化馬場，讓牠有時間休息，然後重新安排操練，從牠上周試泥閘輕勝五個半馬位的走勢，馬兒已經回到最佳狀態，今次牠出戰贏馬路程，將是有備而臨，加上負一二零磅和排在三檔，希望『翠紅』再次跑出水準，爭取最佳成績。」

祥勝將軍爭取連捷

「祥勝將軍」上場轉倉初出跑二千二百米輕易以兩個馬位之先勝出。
「祥勝將軍」上場轉倉初出跑二千二百米輕易以兩個馬位之先勝出。

「祥勝將軍」上場轉倉初出跑二千二百米長途賽，起步後一直居包尾位置，但末段卻輕易從後越過對手，輕易以兩個馬位之先勝出，明晚此駒續配潘頓跑同程，練者分析說:「上場『祥勝將軍』看似贏得輕易，但早段跑來相當重口，令鞍上人花了不少氣力操控，幸好牠仍擊敗對手贏馬，希望該場勝利有助提升馬兒信心，而今次千八米，希望賽事步速和排位有助其早段放鬆競跑，好使其再次跑出水準，爭取連捷。」

另一方面，對於今季表現出色，七戰得三冠一亞三季的「勁沙塵」，廖康銘表示此駒上季已展具有潛質，至今季五歲大熟期，才發揮出本身實力，接連取得表現，雖然牠今仗負頂磅上陣，但牠狀態仍勇，上周試閘表現甚佳，而且今仗排在有利五檔，所以按理牠仍具足夠條件在此爭勝。

文傑

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