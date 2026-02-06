訪港騎師布浩榮及見習騎師袁幸堯
更新時間：15:52 2026-02-06 HKT
受薪董事兼牌照事務執行經理貝義理發出通告如下：
香港賽馬會已：
1.向澳洲騎師布浩榮發給2025/2026年度馬季訪港騎師牌照，有效期由2026年4月20日起至2025/2026年度馬季結束為止，以期布浩榮可由2026年4月26日起接受策騎聘約。
2.向袁幸堯發給見習騎師牌照，有效期由2026年4月1日起開始，以便她於2025/2026年度馬季的餘下時間在港策騎出賽，惟在獲得管理層批准之前，她暫不可在跑馬地馬場的任何賽事中策騎出賽。至於見習騎師袁幸堯將隸屬哪一位練馬師，馬會將於適當時間再作公佈。
