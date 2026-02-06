方嘉柏孖兒子睇兩駒
方嘉柏育有三子，其中大仔Ryan及次子Ronan對賽馬和訓練馬匹等範疇均有濃厚興趣，均已成為其馬房團隊的成員，經常每朝一早和父親一起觀操，從中學習。
今早方嘉柏如常與兒子Ronan一起督操，當周日有程馬「飛雲」和「富心星」在大圈快操時，方氏父子特意走出烽火台吼實，對兩駒均很重視。「飛雲」馬主馮柏基是主播靚太黃婉曼的丈夫；「富心星」馬主是方廄忠實馬主「心星」系關氏家族，可以說這兩駒也是方嘉柏的好友馬主，方嘉柏當然希望能為他們建功。
陳嘉甜
