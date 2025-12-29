幸運好禮「好運手提袋」迎新歲 共1.28億港元多寶巨賞

豐盛新一年由「好運1月1」賽馬日開始

香港賽馬會將於2026年1月1日星期四在沙田馬場舉行「好運1月1」賽馬日，到場可獲贈指定「好運手提袋」、大玩有獎遊戲並觀賞精彩賽事。馬會特備合共1.28億港元巨賞迎接新一年，包括於「好運1月1」賽馬日特設多寶大賞，合共高達2,800萬港元。香港居民及旅客到場同迎新年新氣象，新年好事，由此開始！

1.28億港元多寶巨賞迎2026



馬會分別於2026年1月1 日及1月3日，特備共1.28億港元巨賞，迎接新一年。「2026好運1月1」賽馬日的三T彩池設1,000萬港元累積多寶，如以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達2,000萬港元。



馬會將從營辦者儲備撥出100萬港元多寶至第一口孖T，預計10港元一注獨中的彩金可獲派600萬港元。



馬會亦會從多寶儲備撥出共200萬港元多寶，為當日三級賽 - 華商會挑戰盃（讓賽）（第8場）及第11場的四重彩及四連環合併彩池分別注入50萬港元及150萬港元。



另外，六合彩億元新年金多寶攪珠將於1月3日（星期六）舉行，獎券現於各投注渠道發售。



沙田馬場場內活動精彩紛呈

當天全日共設11場賽事，沙田及跑馬地馬場將於上午10時30分開放入場，首場賽事定於下午12時30分開跑。當日公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「好運手提袋」一個，數量有限，派完即止。總獎金420 萬港元三級賽華商會挑戰盃讓賽（1400 米）編為當天第8場賽事，下午4 時05 分開跑。

當天全日共設11場賽事，沙田及跑馬地馬場將於上午10時30分開放入場，首場賽事定於下午12時30分開跑。當日公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「好運手提袋」一個，數量有限，派完即止。



當天場內設多項精彩活動，焦點如下：



• 到「好賞食」樓下參與「好運由此起問答挑戰 」，有機會獲得指定冠軍名駒收藏筆乙枝。名額500個，送完即止。



到「好賞食」樓下參與「好運由此起問答挑戰 」，有機會獲得指定冠軍名駒收藏筆乙枝。名額500個，送完即止。



• 參與「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，「馬會投注三合一」應用程式用戶在下午4時15分身處沙田馬場範圍，即可參與。首12名按指示最快提交正確答案的參加者，可獲指定「嘉應高昇」馬蹄鐵珍藏紀念鑲畫一幅。其後500名可獲指定「賽馬小聯萌」掛飾一隻。^



• 沙田馬場第二座看台2M花園當天特設現場音樂環節，中午12時起DJ Sarah Watts將於多個時段表演。

參與「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，「馬會投注三合一」應用程式用戶在下午4時15分身處沙田馬場範圍，即可參與。



• 「馬場有禮」當天推出多款「2026好運1月1」主題精品（圖 5）並推出指定優惠禮品套裝，詳情可參閲馬場有禮網站。由2026年1月1日至1月31日期間，於「馬場有禮」門店及網店，凡購買任何指定「好運1月1」主題精品，即可獲贈指定襟針一個。+



• 位處沙田馬場第二座看台、本季落成的新設施「連薈」以及全港首個四層數碼賽馬地標「天馬驛」，數碼科技與美食沉浸式體驗盡在其中。「連薈」特設「傳奇馬廊」互動展區，到場可與傳奇駿馬虛擬互動，更有打卡必到的機械雕塑「駿馬奔騰」！「天馬驛」亦帶來多重驚喜。3樓Fudo Town匯聚五大美食專區；4樓Izakaya則供應精緻居酒屋美食；3M樓層設有AI打卡互動位及沉浸式體驗，4M樓層則可挑戰解謎遊戲及化身騎師體驗虛擬賽馬世界，帶來嶄新馬場體驗。

「馬場有禮」當天推出多款「2026好運1月1」主題精品，並推出指定優惠禮品套裝，詳情可參閲馬場有禮網站。

位處沙田馬場第二座看台、本季落成的新設施「連薈」以及全港首個四層數碼賽馬地標「天馬驛」，數碼科技與美食沉浸式體驗盡在其中。

「連薈」特設「傳奇馬廊」互動展區，到場可與傳奇駿馬虛擬互動，更有打卡必到的機械雕塑「駿馬奔騰」！

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。活動詳情請參閱有關宣傳品及條款細則。圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知或提供賠償。查詢請致電香港賽馬會熱線1817或瀏覽活動網頁。以上内容只供參考，並不構成任何建議，受賽馬博彩規例及獎券規例約束。



*數量有限，派完即止。圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。



#指定冠軍名駒收藏筆有不同款式，將隨機派發，不設更換。名額500個，送完即止。活動受條款及細則約束，詳情請參閱現場告示。



^活動受條款及細則約束，詳情請參考「沙田馬場日日賞」活動網頁。



+貨品及贈品數量有限，售 / 送完即止。