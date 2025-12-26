獨家猛料│葉鋼華新貴「華麗」登場

沈集成練馬功力深厚，香港馬王「浪漫勇士」在成哥的悉心訓練下在香港、澳洲、日本、杜拜都贏過級際賽，除了「浪漫勇士」實力強橫外，亦盡顯沈沈集成的功架。沈集成一直深受馬主支持，其中包括「華麗」系馬主葉鋼華。

葉鋼華與沈集成很夾，雙方合作愉快，攜手交出亮麗的成績，如現役的「華麗再勝」、已退役的「華麗登場」、「華麗再現」等在沈集成的訓練下接二連三交出頭馬。葉鋼華養馬運不錯，明日他的生力軍「華麗再贏」將初次登場，角逐頭場四班千四米，有備而來，或一出即郁手。

按下圖睇更多相片：

陳嘉甜