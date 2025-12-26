獨家猛料│葉鋼華新貴「華麗」登場
更新時間：14:01 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-26 HKT
沈集成練馬功力深厚，香港馬王「浪漫勇士」在成哥的悉心訓練下在香港、澳洲、日本、杜拜都贏過級際賽，除了「浪漫勇士」實力強橫外，亦盡顯沈沈集成的功架。沈集成一直深受馬主支持，其中包括「華麗」系馬主葉鋼華。
葉鋼華與沈集成很夾，雙方合作愉快，攜手交出亮麗的成績，如現役的「華麗再勝」、已退役的「華麗登場」、「華麗再現」等在沈集成的訓練下接二連三交出頭馬。葉鋼華養馬運不錯，明日他的生力軍「華麗再贏」將初次登場，角逐頭場四班千四米，有備而來，或一出即郁手。
按下圖睇更多相片：
陳嘉甜
最Hit
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
2025-12-25 12:03 HKT
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT