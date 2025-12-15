浪琴香港國際賽事│香港三匹天王級賽駒 揚威浪琴香港國際賽事閃耀國際舞台

2025年浪琴香港國際賽事昨天下午（12月14日星期日）在沙田馬場上演了多場世界級賽馬賽事，並締創多項歷史紀錄。香港賽馬會行政總裁應家柏於賽後盛讚此賽日為一個極為特別的一天。



香港賽馬昨天再度成為全球馬壇焦點所在，當中「浪漫勇士」在總獎金高達四千萬港元的一級賽浪琴香港盃中破紀錄第四度勇奪冠軍，以及「嘉應高昇」與「遨遊氣泡」分別順利蟬聯總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標及總獎金高達三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標兩項一級賽。應家柏指昨天四場大賽絕對展現了世界級水平。



應家柏說︰「我們認為，昨天是極為特別的一天，讓我們見證了一幕幕超卓的運動比拼。昨天賽事共吸引13,370名海外及中國內地旅客參與，這是一項新紀錄，此數目是去年國際賽的兩倍。昨日的入場人數中，中國內地旅客更接近10,000人，較去年增加逾五成。昨季至昨，單單沙田馬場入場觀賽的遊客人數已超過110,000人。」



「總括而言，賽事單純從競賽角度來看，絕對展現了世界級水準。（12月10日星期三的）浪琴國際騎師錦標賽是無與倫比的序幕，但昨天毋庸置疑是我們所能期待的極致巔峰水平。」



「我相信這是香港賽馬史上最精彩絕倫的賽事日之一。」

香港賽馬會行政總裁應家柏及賽馬事務執行總監夏定安 (圖)，於2025年浪琴香港國際賽事圓滿結束後會見傳媒。



香港的三匹天王巨星「嘉應高昇」、「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」，均連續第二年於這個旗艦級國際賽事日摘下一級賽冠軍殊榮；而海外佳駟「同工之妙」則揚威長途一級賽浪琴香港瓶。昨天共有48,494人進場觀賽，見證這些頂級佳駟的奪冠時刻。



應家柏表示︰「浪琴香港瓶一戰確實相當精彩。頭馬『同工之妙』絕對是匹優質賽駒，而去年此賽盟主「遠飛標槍 」則跑獲亞軍，充分印證香港瓶是一項高水準賽事，兩駒均再次交出在角逐凱旋門大賽時的好表現。我要藉此機會再次感謝上週慶祝生辰的練馬師費伯華，希望這場大賽頭馬對他及有親身來港的妻子來說，會是一份不錯的生日禮物。」



應家柏形容「嘉應高昇」是他歷來見過最出色的短途馬。該駒昨天在浪琴香港短途錦標中輕鬆大勝對手，為練馬師大衛希斯及騎師潘頓再添殊榮。

香港賽馬會行政總裁應家柏 (圖)，形容「嘉應高昇」是他歷來見過最出色的短途馬。



他說：「我認為牠的動作有如行雲流水，而牠是我歷來見過最出色的佳駟，至少在短途組別如是。牠再次展示了本身絕對是香港其中一匹最偉大的賽駒。牠是我一生中所見過最出色的短途馬。牠自出閘起便力壓其他世界級賽駒，簡直超凡出世，令人讚嘆不已。」



「至於浪琴香港一哩錦標，香港賽馬史上至昨只曾產生過兩匹三冠王。昨次『遨遊氣泡』能夠在賽事中力抗年初曾在杜拜擊敗『浪漫勇士』的『神志勇進』等頂尖對手而成功掄元，實在萬分出色。馬兒在最後五十米以無比鬥心與決心追趕『神志勇進』的表現異常驚艷。恭喜潘頓及姚本輝。」



「能夠見證『浪漫勇士』開創史無前例的成就，以壓倒性姿態第四次勝出浪琴香港盃，的確妙不可言。此駒迄昨的累積獎金已衝破二億四千萬港元大關，而沈集成及麥道朗與這匹馬王級良駒合作無間，居功至偉。」

「嘉應高昇」技壓群雄，再次捧走一級賽浪琴香港短途錦標冠軍。

「遨遊氣泡」揚威一級賽浪琴香港一哩錦標，摘下第六項一級賽冠軍。

「浪漫勇士」締創紀錄第四度勝出一級賽浪琴香港盃。

「同工之妙」攻下一級賽浪琴香港瓶。

「對我們來說，能看到香港這個只有約一千三百五十匹現役馬、佔全球賽駒數目僅百分之零點七的賽馬地區，擁有如此級數的賽駒在此服役，著實令人振奮。我也希望恭喜三位香港練馬師以出色的訓練安排取得空前成功，很高興兩位本地培育練馬師能在一級賽中實現如此成就。」



應家柏也表示韓國天王鄭智薰 RAIN及人氣樂團Now United在場內的傾力演出，為今天旗艦級賽馬日的順利舉行及香港賽馬再次閃耀世界馬壇更添色彩。他也向一直鼎力支持此項旗艦盛事的贊助商浪琴致以衷心感謝。



香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安說：「應家柏多年前提出『同一馬會、同一團隊、同一目標』這個構想，而浪琴香港國際賽事正正體現了這個構想。」



「昨日的賽事得以圓滿舉行，不僅是賽事部，也是馬會各個部門全體同事共同努力的成果；我們看到了他們是如何出色、卓越。」



「今年此賽日吸引到的國際注視可說是前所未見，馬會對此一切實在無限感激。」