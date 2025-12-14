馬場密探048｜「浪漫勇士」四奪香港盃

今日沙田馬場舉行的第四場一級賽，總獎金四千萬港元的香港盃，只有七駒上陣，但前馬王「浪漫勇士」仍是一點一倍大熱門，而該駒亦繼續寫下歷史，成為首匹四勝香港盃的賽駒，另外今仗頭馬獎金高達二千二百四十萬港元，令其總獎金超過二億四千萬港元。

賽後「浪漫勇士」馬主劉栢輝說：「『浪漫勇士』今場勝出，我的心情非常振奮，因為我見到馬兒現時完全復元，我的心情很激動和開心。至於『浪漫勇士』的未來部署，我會再與練馬師商量，如果出外遠征，將會再戰沙特盃。」

「浪漫勇士」練馬師沈集成說：「我以『浪漫勇士』及整個馬房團隊為榮。賽前我承受極大的壓力，因為之前『嘉應高昇』和『遨遊氣泡』都贏晒。『浪漫勇士』很容易操練，牠之前做過手術，我心痛得想喊，猶幸馬兒現時的健康已經回復穩定。我的兒子常跟我說，我愛『浪漫勇士』多過他，其實兒子和『浪漫勇士』我都深愛。『浪漫勇士』馬主劉栢輝很有遠見，他每個部署都心思熟 ，至於會留港爭三冠長途王或再戰沙特盃，一切聽馬主決定。」

按下圖睇更多相片：