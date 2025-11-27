周日賽馬賽事閉門舉行及總收益悉數捐出支援大埔火災受影響人士

周六第 25/126 期六合彩延至下周二攪珠



香港賽馬會（馬會）對大埔宏福苑大火災難造成多人傷亡及重大財物損失深感悲痛。



馬會早前已宣佈透過其慈善信託基金撥出第一筆捐款達 1 億港元，為受災人士及死者家屬提供支援。



馬會並且已檢討所有營運，以確保各方面活動均能顧及今次災難造成的傷痛及影響。

原定於 11 月 29 日（星期六）舉行的六合彩攪珠將延至 12 月 2 日（星期二）舉行。所有已購買的彩票仍然有效。



周日的賽馬賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。當日賽事將不設贊助商。馬會董事、幹事、練馬師及騎師將

為今次悲痛事件進行一分鐘默哀；而騎師將佩戴黑臂章致哀。場內也不會安排現場音樂表演。場外投注處僅會提供必要的客戶服務。已在馬場及場外投注處訂座的會

員及公眾顧客將獲退款。



馬會將會把今次賽事的總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約 7 千萬港元。有關具體安排，我們將徵詢政府的意見。連同第一筆 1 億港元的捐款，馬會將

捐出合共約 1 億 7 千萬港元。