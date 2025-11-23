「嘉應高昇」談笑用兵攻下中銀香港私人銀行馬會短途錦標  力迫香港賽駒最多連勝紀錄

總獎金高達五百三十五萬港元的二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米），今日（11月23日星期日）在沙田馬場舉行。香港馬王「嘉應高昇」再次展現本身卓越的力量及速度，以極輕鬆姿態氣走一眾強敵摘桂，將其連勝紀錄延續至第十五場，繼續向締創賽馬歷史新一頁邁進。



「嘉應高昇」（128磅）由去年初至今未逢敵手，今次牠順利擊敗九匹對手，以1分07.33秒的出眾時間完成賽事。雖然鞍上人潘頓跑至最後一百米經已按韁，將坐騎逐步收慢，這匹佳駟仍能締下沙田1200米草地賽歷來第二快時間，只稍慢於同樣由牠所保持的1分07.20秒紀錄時間。



這匹全球現今最高評分短途賽駒今日排第十檔，起步清脆俐落，沿途留居放頭馬「美麗第一」之後的第二位競跑。雖然今賽第二段，即最後八百米至四百米一段途程本身的步速快至21.93秒，潘頓賽後仍表示賽事整體步速仍未夠快，足證「嘉應高昇」現階段的實力何等雄厚。



轉入直路後，潘頓隨即展開催策，「嘉應高昇」早至最後二百米經已奠定勝局，輕鬆直奔終點，結果以二又四分三馬位之先奪得冠軍。「舉步生風」（123磅）後上追入第二名，「驕陽明駒」（123磅）再落後「舉步生風」一又四分三馬位跑獲季軍。



摘下此賽後，「嘉應高昇」將其連勝佳績增至十五場，僅次於兩匹傳奇賽駒「精英大師」（十七連勝）及「金鎗六十」（十六連勝），在中國香港賽駒最長連勝紀錄中暫居第三位。

這匹「特快班車」的兒子將於12月14日，力求衛冕總獎金高達二千八百萬港元的一級賽浪琴香港短途錦標（1200米）。潘頓今次賽後同樣對馬兒的表現讚不絕口，他表示此駒於10月18日在澳洲悉尼攻下一級賽珠穆朗瑪峰錦標（1200米），回港稍事休息後，其成熟程度再進一步。



潘頓說：「牠看來一直繼續進步，心智上已變得更為文靜及成熟。我很難說牠的實力是否繼續提升，抑或牠會達至更高層次，但明顯地馬兒現時十分享受牠的各項任務，並且應付自如。」



「今日我尚未全力催策牠，馬兒已能交出卓越表現，當然是件美事。這是牠遠征回港後的首仗，能夠順利獲勝當然增強我們的信心。我從未見過牠的外觀如此吸引，很高興牠也在賽事中表現得如此理想。我們賽前都希望牠可以做得到，馬兒也一如預期，不負我們所託。」



潘頓續說：「跑至賽事中段，由『美麗第一』將步速略嫌拖慢了一點。我知道我們今賽的速度已接近此程紀錄時間，但牠（『嘉應高昇』）在領放馬之後看來仍想速度快一點。這就是此駒的可愛之處，沿途步速愈快，牠的表現會愈見出色。」



「我其後須讓馬兒順勢上前，否則這會對牠帶來反效果。」



「嘉應高昇」的練馬師大衛希斯說：「從肉眼所見，我認為這可能是牠歷來演出最佳的其中一仗。與以往好幾場傑出頭馬相比，包括去年勝出此賽在內，牠今仗的取勝姿態同樣輕易，但我認為今日可能較去年他（潘頓）衝線前向鏡頭獻吻那一次，更為出色一點。」



「潘頓對此亦有同感。他認為馬兒今次取勝給他的感覺，為過去十五仗中最佳，這是個極佳的預兆。觀乎馬兒今日受馬迷追捧的程度，牠以這樣出眾的姿態獲勝絕不為過。牠再度以陣上表現證明現時狀態大勇。」

大衛希斯續道：「今日牠的體重達至1158磅，為在港服役各仗中出賽體重最高的一次，足證馬兒體型現已更為長成、更具力量、而且實力更進一步。」



「能夠訓練這匹超級佳駟，確是夢想成真。我十分感謝與馬兒一同遠征海外的馬房團隊成員，他們一直悉心照顧此駒，馬兒回港後的態況看來比出發前更佳。」



「我們將以2026年的珠穆朗瑪峰錦標作為牠明年的長遠目標。當然，三週後的國際大賽是我們的短期目標，以及下一個箭頭所在，對此我們引頸以待。」

何澤堯憑蘇偉賢馬房的「馬寶寶」再添頭馬進賬。



另一方面，浪琴國際騎師錦標賽本地培育騎師代表參賽席位的爭逐戰更趨白熱化。本季至今成績最佳的兩位土生土長騎師何澤堯及周俊樂，今日在沙田日賽中各自贏得頭馬。本年度浪琴國際騎師錦標賽將於12月10日在跑馬地馬場上演，而本地培育騎師代表的參賽席位誰屬，將於本週三（11月26日）跑馬地夜賽後揭曉。



何澤堯今日夥拍由蘇偉賢訓練的「馬寶寶」（127磅），勝出頭場第四班中銀香港跨境服務讓賽（1200米）。其後周俊樂則憑姚本輝馬房的質新賽駒「天賜喜」（122磅）在第九場第三班中銀信用卡讓賽（1200米）之勝，扳回一城。現時何澤堯仍以十一場頭馬，暫時稍微領先共得十場頭馬的周俊樂。



而浪琴國際騎師錦標賽另一參賽席位，看來屬布文及霍宏聲之爭。布文今日在賽事中策騎由呂健威訓練的頂磅馬「做好自己」（135磅），勝出第三場第四班中銀人壽讓賽（1400米）。現時布文（十四場）僅以一場頭馬差距，暫居霍宏聲（十五場）之後，兩人均冀能在週三的決定性賽事日爭取佳績。



下一個香港賽事日將於本週三（11月26日）晚上在跑馬地馬場舉行。