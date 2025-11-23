馬場密探048｜「浪漫勇士」復出贏馬會盃

今日第三場國際二級賽馬會盃，前馬王「浪漫勇士」傷瘉復岀，但演岀依然理想，全程守在前列位置，入直路後越過前領馬「遨遊氣泡」，以一點四倍大熱勝出。

賽後「浪漫勇士」馬主劉栢輝說：「『浪漫勇士』做完手術，今場復出，結果一出即在馬會盃勝出，令我鬆一口氣，馬兒今場比我想像中贏得更輕鬆，增強了我對牠未來的信心，牠今場贏得很輕鬆，比我想像中表現更好，牠已經回復昔日戰鬥力旺盛的時期，因此我對牠下一場進軍十二月香港盃十分期待。」

練馬師沈集成說：「賽前我和麥道朗傾戰略，預計會出現慢步速，由於『浪漫勇士』不喜歡放頭，牠喜歡留住有遮擋，即使遇慢步速，我們也不太擔心。『浪漫勇士』曾經做過手術，我感謝馬房獸醫、馬伕、策騎員，以及整個馬房團隊對該駒的悉心照料，馬兒今場雖然傷癒復出，但大家見牠行沙圈神態自若，外表仍然很靚，我們整個馬房都很愛錫馬。『浪漫勇士』下一場將跑國際賽，面對日本、歐洲等對手，將會是不同層次。對於『浪漫勇士』來說，是個挑戰，但『浪漫勇士』從來不懼怕挑戰。另外，我要多謝布文，他的韁繩很好，即使知道帥權是麥道朗，但布文常常在晨課幫手教『浪漫勇士』，令馬兒不再鬥口。」

