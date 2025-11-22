Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯「嘉應高昇」「威利金箭」

馬圈快訊
更新時間：17:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：17:00 2025-11-22 HKT

練馬師希斯剛周三晚憑「建測羣英」和「友愛心得」起孖，令其今季頭馬數字上升至十八場，明日沙田賽事，希斯再次大軍壓境，除了馬王「嘉應高昇」之外，還有多匹實力馬列陣，他接受訪問時訪露，「嘉應高昇」和「好友心得」固然具爭勝機會，初出自購馬「威利金箭」亦是爭勝份子。

嘉應高昇仍在進步

「嘉應高昇」至今已連勝十四場。
「嘉應高昇」至今已連勝十四場。

馬王「嘉應高昇」和今季三戰全勝的「好友心得」將出戰馬會短途錦標。希斯分析說:「『嘉應高昇』今季仍在進步，不但早前贏出珠穆朗瑪峰大賽，回港後狀態進展良好，此駒至今已連勝十四場，逐漸逼近『金鎗六十』和『精英大師』的連勝紀錄，所以未來這幾場賽事都十分重要，馬兒亦有備而戰，至於『好友心得』今季初出贏馬後，鞍上人班德禮認為馬兒贏馬的表現，乃其在港所策騎過的馬匹中最佳，果然之後再贏兩場，今次兩駒同場比拼，我認為『好友心得』未足以壓倒『嘉應高昇』，但仍希望牠們一同取得佳績歸來。」

威利金箭走勢出色

「威利金箭」來港前曾在澳洲贏出三級賽。
「威利金箭」來港前曾在澳洲贏出三級賽。

第九場三班千二米，來港前曾在澳洲贏出三級賽，又在一級賽考菲爾德堅尼跑第五的今季自購馬「威利金箭」將首度登場，希斯說:「『威利金箭』來港前賽績良好，來港後操練正常，馬兒操練時走勢出色，之後幾課試閘亦表現甚佳，狀態正循序漸進冒升，今次初出跑千二米應合腳法，希望屆時牠發揮出晨課和試閘時水準，爭取最佳成績，以便稍後能夠出戰四歲馬經典系列賽事。」

另一方面，「直線力山」在二三年二月離開轉倉他投後，最近終於重投希廄。練者表示當年該駒在馬房困境時拉倉，但他仍很高興現在能夠重新接手訓練，現時牠已提升其至足夠狀態迎戰，明日列陣馬會盃，「直線力山」未必能夠挑戰實力最強的「浪漫勇士」和「遨遊氣泡」，但他仍預期馬兒會走得接近，而且他會因應牠的表現，再決定下月出戰香港盃或香港瓶。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前