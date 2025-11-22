希斯「嘉應高昇」「威利金箭」

練馬師希斯剛周三晚憑「建測羣英」和「友愛心得」起孖，令其今季頭馬數字上升至十八場，明日沙田賽事，希斯再次大軍壓境，除了馬王「嘉應高昇」之外，還有多匹實力馬列陣，他接受訪問時訪露，「嘉應高昇」和「好友心得」固然具爭勝機會，初出自購馬「威利金箭」亦是爭勝份子。

嘉應高昇仍在進步

「嘉應高昇」至今已連勝十四場。

馬王「嘉應高昇」和今季三戰全勝的「好友心得」將出戰馬會短途錦標。希斯分析說:「『嘉應高昇』今季仍在進步，不但早前贏出珠穆朗瑪峰大賽，回港後狀態進展良好，此駒至今已連勝十四場，逐漸逼近『金鎗六十』和『精英大師』的連勝紀錄，所以未來這幾場賽事都十分重要，馬兒亦有備而戰，至於『好友心得』今季初出贏馬後，鞍上人班德禮認為馬兒贏馬的表現，乃其在港所策騎過的馬匹中最佳，果然之後再贏兩場，今次兩駒同場比拼，我認為『好友心得』未足以壓倒『嘉應高昇』，但仍希望牠們一同取得佳績歸來。」

威利金箭走勢出色

「威利金箭」來港前曾在澳洲贏出三級賽。

第九場三班千二米，來港前曾在澳洲贏出三級賽，又在一級賽考菲爾德堅尼跑第五的今季自購馬「威利金箭」將首度登場，希斯說:「『威利金箭』來港前賽績良好，來港後操練正常，馬兒操練時走勢出色，之後幾課試閘亦表現甚佳，狀態正循序漸進冒升，今次初出跑千二米應合腳法，希望屆時牠發揮出晨課和試閘時水準，爭取最佳成績，以便稍後能夠出戰四歲馬經典系列賽事。」

另一方面，「直線力山」在二三年二月離開轉倉他投後，最近終於重投希廄。練者表示當年該駒在馬房困境時拉倉，但他仍很高興現在能夠重新接手訓練，現時牠已提升其至足夠狀態迎戰，明日列陣馬會盃，「直線力山」未必能夠挑戰實力最強的「浪漫勇士」和「遨遊氣泡」，但他仍預期馬兒會走得接近，而且他會因應牠的表現，再決定下月出戰香港盃或香港瓶。

文傑