Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

物業按揭疑難雜症（高樓齡篇）｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-15 HKT

一些物業由於涉及不同種類的問題，銀行批核按揭時會較為謹慎，甚至有機會拒批貸款。筆者今集將講解其中一類物業——「高樓齡樓」的按揭難題及應對方法，助買家避免在置業過程中遇到阻礙。

樓齡較高 或需縮短按揭期

香港不少樓宇歷史超過50年，尤其是唐樓及洋樓等物業。有投資者或會看準此類物業具收購潛力而入市。然而，承造按揭時需特別留意，因樓齡較高，銀行可能會縮短按揭還款年期，從而推高借款人每月供款金額及入息要求。

普遍「75減樓齡或人齡」計算

住宅按揭的年期上限一般為30年，銀行普遍以「75減樓齡（物業樓齡）或人齡（借款人年齡）」來計算貸款年期，並以兩者中較短的年期為準。簡單舉例，買家A現年30歲，打算購買樓齡55年的物業，若銀行以「75減」計算按揭年期，買家A即使年輕，最多亦只能承造20年按揭（75減55）。

至於縮短還款年期會如何影響每月供款及入息要求？以貸款額100萬元、息率3.25厘計算，若還款年期為30年，每月供款為4,352元，入息要求為8,704元；當還款年期縮短至20年，每月供款將增加1,320至5,672元，入息要求則增加2,640至11,344元。

村屋及居屋有不同標準

上述為一般情況，有些優質藍籌屋苑，若非透過按揭保險申請銀行按揭，且買家財務狀況良好，個別銀行或可酌情處理，並以「80減樓齡」計算按揭年期。另外，銀行對村屋的按揭年期限制通常較為嚴格，一般僅以「55至60減」計算最高按揭年期。

透過白表購買二手未補地價的居屋時，亦需注意所購物業的樓齡。現時居屋的政府擔保年期為50年，並以首次發售日期計算。若樓齡為34年或以下，白表買家一般可借足30年及九成按揭。若樓齡超過34年，銀行通常會縮短按揭年期或降低按揭成數，難以兩全其美。

由此可見，不同銀行對於不同類型的物業，在審批按揭年期時採取的標準各有鬆緊。若有意購買樓齡較高的物業，建議尋求大型且專業的按揭中介協助，以配對合適的銀行。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

 

銀行按揭回贈加碼至逾1% 兩大盲點須了解 慎防計錯首期失預算｜曹德明

遺產物業仍有按揭在身 應如何處理？銀行貸款不會被凍結｜曹德明

供樓扣稅點樣慳到盡（下）｜曹德明

供樓扣稅點樣慳到盡（上）｜曹德明

負資產宗數創近10季新低 受惠樓價升勢不斷 次季料下試6000宗｜曹德明

樓價回穩增市場信心 銀行取態趨積極 息率暫非主導樓市因素｜曹德明

拆解3款不同按揭特點 大碼物業買家揀H按 短炒客可選超短罰息期｜曹德明

新盤招標推售趨盛行 留意3個細節位 避免出現估價不足｜曹德明

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
11小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
11小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
12小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
11小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
9小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
21小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
2026-06-14 06:00 HKT
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT