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中半山御花園每月12萬租出 縉城峰獲「一次過」年繳78萬

樓市動向
更新時間：09:35 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:35 2026-05-31 HKT

中原分行客戶經理陳鎮烽表示，中半山御花園2座中低層A室，面積2,072方呎，最終連車位獲公司客以12萬承租，呎租約58元。

利嘉閣營業董事鍾肇基稱，西營盤縉城峰2座高層A室，面積約872方呎，獲內地客以6.5萬承租，並一次過以繳付全年租金，涉及金額約78萬，呎租約75元。

YOHO HUB每月2萬租出

中原區域營業經理王勤學指，元朗站上蓋屋苑The YOHO HUB最新租出2座高層D室，面積487方呎，獲北環綫工程人員議價後以2萬承租，呎租41元。

港置分行首席聯席董事布家良說，鰂魚涌太古城寶山閣極低層，面積約598方呎，家庭客議價後以每月2.45萬承租，呎租約41元。

祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門聚康山莊5座高層D室，面積428方呎，獲內地生以1.21萬「即睇即租」並預繳一年租金，涉及約14.52萬，呎租約28元。
 

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