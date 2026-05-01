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業主身故無遺囑掀分產糾紛 遺孀與夫家各佔單位業權 律師籲兩方向破僵局

樓市動向
更新時間：14:37 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:37 2026-05-01 HKT

當業主離世後，其名下物業即成為遺產，若生前未有訂立遺囑，隨時引發遺產分配不均的家庭糾紛。有痛失摯親的家屬近日在社交平台發文指，其丈夫與未成年女兒不幸雙雙離世。由於丈夫生前未有訂立遺囑，遺產必須按法例分配，丈夫名下物業的部分業權分予夫家親屬，惟事主希望爭取單位完整業權，因而陷入僵局。《星島頭條》就此向執業大律師陸偉雄徵詢法律意見，他建議事主委託專業人士代為與夫家斡旋，以增加程序認受性，同時避免雙方關係進一步惡化。

據事主在帖文中透露，涉事單位原由其丈夫與家姑以「長命契」形式聯名持有。在家姑早年離世後，單位業權原歸丈夫所有，無奈丈夫與女兒其後亦不幸喪生。事主表示，高等法院近日已批出遺產承辦書，她與丈夫的兄弟姊妹均為遺產受益人，當中包括該單位的業權。目前，她正嘗試與夫家親屬積極協商，期盼對方能放棄相關業權並全數轉讓予她。

律師拆解：無遺囑需按法定比例分配

大律師陸偉雄則表示，因該單位屬於「長命契」，家姑早年逝世時，其業權已自動全數轉移給當時仍在世的丈夫，故無需經過法庭程序 ，丈夫生前已擁有該單位100%的業權。

然而，由於丈夫沒有訂立遺囑，其遺產分配需依從香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》處理 。作為合法妻子的遺孀，在扣除債務、稅項及葬體費用後，可先從剩餘財產中獲得一筆特定金額的「過渡金」，若有子女在世，過渡金為50萬元 ；但因女兒已離世，遺孀可獲得的過渡金為100萬元 。扣除首100萬元後，丈夫餘下的所有遺產（包括該單位業權）將分為兩半，一半歸遺孀，另一半則由丈夫仍在世的兄弟姊妹平均分配 。

他強調，在分配遺產過程中，法律只會考慮在世的法定繼承人。以目前情況而言，在世的繼承人只有死者的妻子及其兄弟姊妹，因此重點僅在於這兩方如何分配，無需牽涉其他人。

遺產分配情況 只有配偶 有配偶及後裔 無配偶、有後裔 有配偶、無後裔 有配偶、無後裔、無父母
配偶 剩餘遺產 50萬+剩餘遺產50% 不適用 100萬+剩餘遺產50% 100萬+剩餘遺產50%
後裔 不適用 剩餘遺產50% 剩餘遺產 不適用 不適用
父母 沒有 沒有 剩餘遺產50% 不適用
兄弟姊妹 沒有 沒有 沒有 剩餘遺產50%

陸偉雄續指，雖然遺孀處境甚為可憐，且主觀上希望取得全部業權，但除非兄弟姊妹自願放棄並轉讓予她，否則仍須依法辦事。他補充，遺孀取得遺產承辦書僅代表她擔任統籌與受託人的角色，負責代表死者處理遺產分配事宜，並不等同於她是唯一的受益人。她必須依法將變賣物業或銀行套現後的資產分給所有合法受益人，不能忽視夫家兄弟姊妹的份額 。

若雙方無法達成共識，承辦人可李根據香港法例第4A章《高等法院規則》第85號命令向法庭申請指示，以釐清分配方式。然而，陸偉雄提醒，法庭程序需耗費大量金錢支付律師費，且所需時間可長達數年。對於急需在兩個月後抽居屋的遺孀而言，明顯不切實際，因此他認為透過調解與和解，是解決爭議最快且最有效的方法。

為打破僵局，陸偉雄建議遺孀循兩個方向盡快處理：

1. 進行專業估價：聘請具權威性的估價師評估火災後單位的實際價值。由於單位已嚴重焚毀，市值會有極大折扣，不能以完好狀態的估值作準，政府早前提出的收購價可作為重要參考指標。

2. 委託專業人士交涉：聘請律師或獨立調解員代為與夫家談判。專業人士的參與有助增加程序的客觀性與認受性，亦能避免家屬私下討論時因情緒激動而導致談判及關係徹底破裂。

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