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新盤招標推售趨盛行 留意3個細節位 避免出現估價不足｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-20 HKT

近期部分發展商改變銷售策略，新盤開售初期先以「招標」方式推售，即發展商推出的單位不會標明售價，買家需提交投標文件及擬定投標價，而發展商會從眾多投標者中揀選出價最高者為最終買家，好處是發展商可在賣樓過程中保持主導角色。

在樓市波動期間，發展商或難以精確定價，但透過招標收集買家的「意向價」，便可避免價單定價過高導致乏人問津，或定價過低而利潤減少等問題，同時亦可讓實力買家在競爭中推高溢價，做法較為靈活。故此，近期「先招標後出價單」的情況亦有所增加。不過，新盤招標買家亦需留意以下三個事項：

1. 認清要約及邀約

招標所簽訂的文件可分為「要約（OFFER）」或「邀約（INVITATION TO TREAT）」。前者是合約一方向另一方提出的交易條件，當對方無條件接受該條件後，即構成具有約束力的合約；後者僅屬於邀請要約，除非要約對象接受要約，否則雙方不構成合約關係。

買方簽署的文件屬於要約，當發展商接納後，即成為具有法律效力的文件，買方所支付的本票及支票將成為繳付訂金的一部分，此時買方不得退訂。

2 銀行估價對貸款影響

部分發展商會為招標物業設置「底價」，即買家的投標價須等於或高於底價，最終發展商會以「價高者得」的原則，選出投標價最高的買家進行交易。但需注意，若遇上樓市調整，導致銀行對物業估價趨審慎，而當買家成功投標後申請按揭時，若投標價過高，可能會出現估價不足的情況。

此外，銀行的估價是以淨樓價計算，即將投標價扣除所有折扣、現金回贈及代繳稅項等優惠，並以此作為最終批出的貸款額。建議買家事前預留充足的首期現金。

3. 尋求大型物業代理協助

由於投標需填寫及簽署一系列文件，投標前宜仔細閱讀標書內容及條款，謹慎作出決定。一般對招標單位感興趣的買家會透過熟悉的大型物業代理協助，因為這些代理較了解樓市狀況，並能推測發展商的理想價格，從而提高投標成功的機會。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

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