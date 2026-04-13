世邦魏理仕料樓價全年升5% 豪宅市場內地客比例增

外圍局勢動盪，令整體商業房地產存輕微影響，不過隨著投資客及基金重投市場，令整體市場表現回暖。世邦魏理仕於今日公布首季房地產回顧及展望，其中豪宅市場內地客比例增加，未來相關買家比例亦會繼續增加，樓價全年則可錄0%至5%升幅。另外，甲級寫字樓於首季整體空置率亦有下跌，同時租金料迎來1.6%升幅。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，目前全球局勢不穩令整體市場持觀望態度，但香港房地產市場於今年已站穩腳步，主要受惠於本地金融市場基本面改善、傳統及新興產業需求回暖，以及專業投資者重返市場，有助市場於中期實現漸進且可持續復甦。

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩指出，首季甲級寫字樓未有新供應，加上正淨吸納量，令整體空置率按季下跌0.4%至16.8%，而租金則按季上升1.6%。展望未來兩季，隨着本地財富管理及保險行業持續擴張，租賃成交量有望較第一季進一步回升。另外亦預測，今年甲級寫字樓整體租金料跌1%至3%。

世邦魏理仕香港商舖租賃部執行董事兼主管溫運強稱，整體於首季持續改善，1月至2月合計訪港旅客數按年升18.4%，較2025年第四季的12.7%進一步加快。1月份零售銷售按年增5.5%。核心零售區高街鋪空置率按季微升1個百分點至6.8%，為自2024年第一季以來第二低水平。低空置率推動租金按季上升0.9%，並已連續第15季錄得增長。預計全年核心區街舖租金料升5%至7%；主要購物商場升0%至5%。

世邦魏理仕香港工業及物流部執行董事兼主管黎尚文說，業主願意調整租金預期，證明有助刺激市場需求，倉庫淨吸納量自2024年第四季以來首次回復正數。全球貿易市場的不確定性以及油價上升，促使物流營運商對營運成本採取更審慎態度，因此未來數月租賃氣氛料將維持審慎。不過，為配合長遠業務發展及提升營運效率，企業對升級設施的需求將持續，並繼續推動對高規格倉庫的需求。這類需求較不易受短期市場波動影響，當中以電子商務營運商所帶來的需求尤為顯著。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，市場已出現專業投資者逐步回歸跡象，首季投資客佔整體逾5成，打破近期用家為主局勢。另外雖然目前市場成交以寫字樓為主，隨著學生宿舍興起，酒店成交亦見增加。預期未來隨著酒店盤源縮減，加上旅遊業復甦業主信心增強，會有更多買家將寫字樓計劃作學生宿舍用途。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩提到，今年首季豪宅市場表現延續去年正面走勢，億元以上物業成交案例亦有所增加。而買家背景方面，內地買家亦見有增加，佔比達逾5至6成，相信於未來相關買家比例會再有提升。對於今年初新公布《財政預算案》中提高豪宅印花稅，短期內對豪宅成交有輕微影響，不過由於豪宅買家有相當實力應付，加上料發展商將推出優惠應對，因此影響輕微。至於外圍局勢動盪，對豪宅市場或有益處，因為部分資金料會流入香港這個更為穩定市場，因此相信樓價全年則可錄0%至5%升幅。