宏安黃大仙新盤命名薈淳 涉195伙 定價參考東九龍樓盤

宏安黃大仙飛鳳街今正式命名為薈淳，提供195伙，涉及開放式、2房至3房戶型，項目部署第2季以短樓花形式開售，定價參考東九龍樓盤。公司今年料率先推出鴨脷洲PORTO，最快下月開售。

宏安執行董事程德韻表示，薈淳提供開放式、2房至3房戶型，項目部署第2季開售，定價參考東九龍樓盤及近期市況，料較同系列薈鳴先前售價有合理提升，項目預計關鍵日期為今年8月31日。

程德韻指，在薈淳推售前，會先推出鴨脷洲PORTO，涉174個單位，最快下月內開售。而在售項目方面會繼續推售北角101 KINGS ROAD及鰂魚涌FINNIE，豪宅項目就會繼續推售薄扶林MOUNT POKFULAM。

近期樓價重拾升軌，程德韻說，旗下項目成交價較去年有約10%至15%升幅，展望今年樓價有雙位數升幅。

對於增加超級豪宅印花稅的政策，程德韻認為，短期內可能會造成心理影響，惟長遠睇好豪宅市場走勢，且豪宅供應稀缺相信中長期影響不大。而政府選擇調整印花稅的舉動，反映對樓市走勢的信心。此外，公司旗下the met.系列項目主要面向上車客，故相信亦不受影響。

宏安營業及市務部總經理黃文浩指出，項目民生購物配套完善，項目鄰近黃大仙站，距離約3分30秒步程，輕易接通鐵路網絡。

宏安營業及市務部助理總經理陳永盟說，薈淳為單幢式項目，設195個住宅單位，其中開放式單位涉38伙，佔整體19%，2房屬主打戶型，提供130伙，佔62%，另提供3房單位，設37伙，佔整體約19%。

