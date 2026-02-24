拜年順道睇樓 同區客542萬購元朗PARK YOHO兩房 鍾情屋苑環境舒適
更新時間：19:29 2026-02-24 HKT
發佈時間：19:29 2026-02-24 HKT
發佈時間：19:29 2026-02-24 HKT
新年長假期不少港人北上或外遊，但仍有買家趁機睇樓入市。利嘉閣元朗PARK YOHO分行助理分區經理鄧啟林指，剛促成PARK YOHO VENEZIA 5B座中層B室成交，實用面積495方呎，2房間隔，望開揚景，以542萬元成交，實用呎價10949元。
買家於元朗區居住，農曆新年到PARK YOHO拜年，有感屋苑環境舒適，單位間隔實用，價錢性價比高，所以趁假期睇樓，比較後認為單位企理及合適，議價後決定入市。原業主在2019年以650萬元買入，持貨7年帳面虧損108萬元。
PARK YOHO本月暫錄9宗成交，現有約320個放盤，入場價338萬元起。
