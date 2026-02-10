Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ken Sir呂宇健深井食燒鵝即興入市 350萬購浪翠園兩房 較估價低水最多12%

樓市動向
更新時間：17:01 2026-02-10 HKT
隨著樓市氣氛回暖，不少投資者亦加緊部署。市場消息指，活躍於樓市買賣的資深投資者呂宇健（Ken Sir）再度出手，於深井食燒鵝期間興起入市，斥350萬元購深井浪翠園兩房單位，低銀行估價最多48萬元或12%。

上述單位為浪翠園3座高層C室，實用面積484平方呎，屬兩房戶，以350萬元易手，成交呎價約7231元。據悉，新買家Ken Sir呂宇健。代理透露，他近日與朋友在深井食燒鵝期間，留意到浪翠園樓價「低水」，加上環境清幽，遂即興睇樓。其後他即場議價，最終以350萬元成交，將用作短炒投資。參考該單位在中銀及滙豐的估價，分別為398萬元及385萬元，以成交價350萬元計，較兩者估價分別低約12%及9.1%。

原業主於1997年以249萬元購入，長情持貨約29年，帳面賺100萬元或約40.6%離場。

資深投資者呂宇健斥350萬元購深井浪翠園兩房單位。
Ken Sir近月頻入市

Ken Sir近月頻頻出手，今年初他「一炮過」299萬元買入荃灣荃威花園高層兩房戶。據悉為免錯失筍盤，他以極短時間到場洽購，僅議價1萬元。

相關文章：Ken Sir呂宇健新一年即入市 299萬買荃威花園兩房 呎價不足6300元

另外，日前他以2246.8萬元一手購入華懋發展的西貢白沙灣新盤WHITESAND COVE特色平台戶及車位。單位面積1,039平方呎，為四房雙套連工人房大戶間隔，連接406方呎特大平台，計劃作自住之用。

相關文章：Ken Sir呂宇健擲2246萬買樓自住 購西貢千呎平台特色戶 鍾情白沙灣環境「區內15年來新盤」

浪翠園兩房入場價345萬

位於深井青山公路青龍頭段的浪翠園分5期發展，於1992至1997年分階段入伙，整個屋苑提供15座，共2,389伙。憑藉對赤鱲角新機場計劃憧憬，浪翠園成為當年的炒家天堂，樓價短期內被大幅炒高，惟1997年間一場金融風暴，一度令該屋苑樓價一瀉而下。

翻查代理網站資料，現時屋苑有47個放盤，入場單位為4期12座低層A室，實用面積435平方呎，兩房間隔，望山景，叫價345萬元，呎價約7931元。

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

