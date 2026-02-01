嘉薈軒1房戶逾2萬租出 嘉湖山莊3房1.48萬獲承租
更新時間：10:20 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-01 HKT
近月租金表現強勁，連續多月創下歷史新高。利嘉閣分區董事梁國樑稱，灣仔嘉薈軒中層5室，面積約407方呎，採1房間隔，可享開揚景觀。業主每月開價2.25萬放租，議價後以2.15萬租出，呎租約53元。
田景邨獲外區客垂青
祥益執行董事謝澤銘表示，屯門田景邨10座（田樂樓）中層4室，面積349方呎，屬開放式間隔，獲外區客垂青，租客鍾情該屋苑鄰近上班地點，步行即可到達，節省通勤時間及費用，以月租8,600元租入，呎租25元。
祥益高級經理謝利官說，天水圍嘉湖山莊景湖居12座中層A室，面積635方呎的3房套單位，以1.48萬租出，呎租約23元；據悉，新租客為區內細單位業主，因地方不足需要更大面積單位。
栢慧豪園2房1.3萬租出
同區栢慧豪園1座中層G室，面積496方呎，屬2房戶，內櫳附企理裝修及提供全屋傢電可以使用，毋須大量添置即可入住，最新以1.3萬租出，呎租約26元。
最Hit
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
2026-01-31 11:29 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆 內地連開3麵店新造型脫胎換骨 曾失婚戶口得40蚊欲輕生
2026-01-31 09:00 HKT