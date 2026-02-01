Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉薈軒1房戶逾2萬租出 嘉湖山莊3房1.48萬獲承租

樓市動向
更新時間：10:20 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-01 HKT

近月租金表現強勁，連續多月創下歷史新高。利嘉閣分區董事梁國樑稱，灣仔嘉薈軒中層5室，面積約407方呎，採1房間隔，可享開揚景觀。業主每月開價2.25萬放租，議價後以2.15萬租出，呎租約53元。

田景邨獲外區客垂青

祥益執行董事謝澤銘表示，屯門田景邨10座（田樂樓）中層4室，面積349方呎，屬開放式間隔，獲外區客垂青，租客鍾情該屋苑鄰近上班地點，步行即可到達，節省通勤時間及費用，以月租8,600元租入，呎租25元。

祥益高級經理謝利官說，天水圍嘉湖山莊景湖居12座中層A室，面積635方呎的3房套單位，以1.48萬租出，呎租約23元；據悉，新租客為區內細單位業主，因地方不足需要更大面積單位。

栢慧豪園2房1.3萬租出

同區栢慧豪園1座中層G室，面積496方呎，屬2房戶，內櫳附企理裝修及提供全屋傢電可以使用，毋須大量添置即可入住，最新以1.3萬租出，呎租約26元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
17小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
21小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
2026-01-31 11:29 HKT
四川瀘州花壇藏屍案，兇手改名整容潛逃28年終落網。
奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網
奇聞趣事
4小時前
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
5小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
20小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
2026-01-31 09:00 HKT
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
16小時前