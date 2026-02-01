嘉薈軒1房戶逾2萬租出 嘉湖山莊3房1.48萬獲承租

近月租金表現強勁，連續多月創下歷史新高。利嘉閣分區董事梁國樑稱，灣仔嘉薈軒中層5室，面積約407方呎，採1房間隔，可享開揚景觀。業主每月開價2.25萬放租，議價後以2.15萬租出，呎租約53元。

田景邨獲外區客垂青

祥益執行董事謝澤銘表示，屯門田景邨10座（田樂樓）中層4室，面積349方呎，屬開放式間隔，獲外區客垂青，租客鍾情該屋苑鄰近上班地點，步行即可到達，節省通勤時間及費用，以月租8,600元租入，呎租25元。

祥益高級經理謝利官說，天水圍嘉湖山莊景湖居12座中層A室，面積635方呎的3房套單位，以1.48萬租出，呎租約23元；據悉，新租客為區內細單位業主，因地方不足需要更大面積單位。

栢慧豪園2房1.3萬租出

同區栢慧豪園1座中層G室，面積496方呎，屬2房戶，內櫳附企理裝修及提供全屋傢電可以使用，毋須大量添置即可入住，最新以1.3萬租出，呎租約26元。

