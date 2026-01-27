00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部

樓市氣氛向好，上車客入市態度更加積極。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成葵涌嘉翠園1座中層A室成交，實用面積465平方呎，兩房間隔，成交價435萬元，實用呎價9355元。

相關文章：指標屋苑估價連升8個月 太古城單月升3%創近年新高 3屋苑逆市下跌

直擊嘉翠園1座低層A室：

許偉業指，買家為一對「00後」小情侶，資金有限，之前曾在天水圍及屯門睇樓，最近轉至葵芳地鐵沿線覓盤，區內樓價已上升超過一成，但嘉翠園樓價嚴重落後，吸引買家留意，適逢上址新放盤，業主自住多年，但單位保養得宜，買家覺得合意，因男方家長未睇，加上自己將離開香港一星期，遂透過代理向業主表達誠意，希望業主盡量預留。

嘉翠園位於上葵涌青山公路葵涌段382號，由新鴻基地產發展，1992年入伙，共有2座，提供428個單位。

此段時間內業主雖接獲不少對放盤有興趣查詢，更有準買家還價430萬元，最終該對「00後」情侶成功於短時間內與好心業主傾價成功，以435萬元拍板成交，實用呎價9355元。原業主於2005年以150萬元購入單位，持貨約21年，賬面獲利285萬元離場，單位升值約1.9倍。

嘉翠園位於上葵涌青山公路葵涌段382號，由新鴻基地產發展，1992年入伙，共有2座，提供428個單位。

