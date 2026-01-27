Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部

樓市動向
更新時間：18:37 2026-01-27 HKT
發佈時間：18:37 2026-01-27 HKT

樓市氣氛向好，上車客入市態度更加積極。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成葵涌嘉翠園1座中層A室成交，實用面積465平方呎，兩房間隔，成交價435萬元，實用呎價9355元。

相關文章：指標屋苑估價連升8個月 太古城單月升3%創近年新高 3屋苑逆市下跌

直擊嘉翠園1座低層A室：

許偉業指，買家為一對「00後」小情侶，資金有限，之前曾在天水圍及屯門睇樓，最近轉至葵芳地鐵沿線覓盤，區內樓價已上升超過一成，但嘉翠園樓價嚴重落後，吸引買家留意，適逢上址新放盤，業主自住多年，但單位保養得宜，買家覺得合意，因男方家長未睇，加上自己將離開香港一星期，遂透過代理向業主表達誠意，希望業主盡量預留。

嘉翠園位於上葵涌青山公路葵涌段382號，由新鴻基地產發展，1992年入伙，共有2座，提供428個單位。
嘉翠園位於上葵涌青山公路葵涌段382號，由新鴻基地產發展，1992年入伙，共有2座，提供428個單位。

此段時間內業主雖接獲不少對放盤有興趣查詢，更有準買家還價430萬元，最終該對「00後」情侶成功於短時間內與好心業主傾價成功，以435萬元拍板成交，實用呎價9355元。原業主於2005年以150萬元購入單位，持貨約21年，賬面獲利285萬元離場，單位升值約1.9倍。

嘉翠園位於上葵涌青山公路葵涌段382號，由新鴻基地產發展，1992年入伙，共有2座，提供428個單位。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前