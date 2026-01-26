按保宗數創近10年新低 樓市投資氣氛升溫 「投資客大手成交顯著增加」｜曹德明

去年樓按市場回穩，但買家選用按揭保險計劃的個案卻持續下跌。根據香港按揭證券公司數據顯示，2025年全年新取用按揭保險貸款宗數及金額分別為7,098宗及351.88億元，較2024年全年的9,337宗及478.81億元，分別減少2,239宗（24%）及126.93億元（26.5%），宗數創近十年全年新低，金額則創近六年全年新低。

近年政府放寬按揭要求

為何現時愈來愈少置業人士選擇按揭保險？首先，要理解按揭保險的用途。按揭保險計劃旨在為銀行提供按揭保險，使銀行能夠向置業人士提供高成數的按揭貸款，只要符合相關條件，如樓價上限及貸款額上限等，銀行便可提供高達八至九成的按揭貸款，從而大大減輕置業人士的首期負擔。

幾年前，金管局規定樓價在1,000萬元以下的物業，銀行最高只可提供六成按揭；而樓價1,000萬元或以上的物業，則最高只能提供五成按揭。當時樓價高企並持續創新高，首期不足的市民需選用按揭保險計劃，才能承造更高成數的按揭入市，因而推動按揭保險需求持續攀升。綜合金管局及香港按揭證券有限公司資料顯示，2023年6月份選用按揭保險的買家，佔整體新取用按揭宗數的38.9%，創下有紀錄以來的佔比新高。

然而，自2023年7月起，由於樓價顯著回落，政府逐步放寬銀行按揭成數上限。直至2024年10月，政府更統一了物業的按揭成數上限，即所有住宅物業無論其價值及是否自用，銀行提供的按揭成數上限均劃一為七成。換言之，任何買家只需繳付三成首期，便可免除按揭保險及零保費上車，促使更多買家借盡七成按揭。

物業必須用作自住用途

去年透過經絡按揭申請住宅按揭的個案中，借盡七成按揭且未選用按揭保險計劃的客戶，佔整體新造按揭個案達30%。此外，去年11月份新造按揭客戶中，選用按揭保險的比例亦跌至13.5%，創近六年新低。

另一方面，申請按揭保險計劃的最重要原則，是該物業必須用作自住用途。去年整體投資氣氛有所升溫，市場大手成交亦顯著增加，這類買家通常將物業用作出租或投資用途，因此不符合按揭保險的適用範圍。在按揭保險需求大幅減少的情況下，筆者預計今年按揭保險的申請數字將持續維持低位。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁