投資者呂宇健1708萬沽擎天半島 高銀行估價11%

資深投資者呂宇健（Ken Sir）持有的九龍站擎天半島6座高層A室，面積632方呎，屬3房單位，市場消息指，原開價1,600萬元放售，提價至1,720萬元放售，最新獲買家議價後以1,708萬元成交，對比恒生網上銀行估價約1,529萬元，高出約179萬或約11.7%，呎價約27,025元。

據了解，上述單位是Ken Sir於去年初以1,385萬元購入，持貨短短1年易手，帳面獲利約323萬或約23.2%。

