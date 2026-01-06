Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣富臨5187萬易手 宗教團體承接三單位

樓市動向
更新時間：11:01 2026-01-06 HKT
發佈時間：11:01 2026-01-06 HKT

九龍灣甲廈富臨中心A座三個單位，連一個車位，由宗教團體承接，涉資合共5187.9萬，平均呎價11155元及12560元。

上址為偉業街38號富臨中心A座3樓D室，建築面積約1533方呎，以1710萬易手，平均呎價11155元，還有，E及F室建築面積各約1458方呎及1311方呎，合共2769方呎，連同B1層21號車位，以3477.9萬易手，平均呎價12560元（未計車位），由戒定慧講堂有限公司（The International Buddhist Society（Hong Kong）Ltd）承接，戒定慧講堂現址為牛頭角大業街31號協發工商大廈8樓。

九龍灣富臨中心A座三個單位，連一個車位，由宗教團體承接，涉資共5187.9萬。
九龍灣富臨中心A座三個單位，連一個車位，由宗教團體承接，涉資共5187.9萬。

平均呎價1.1萬至逾1.2萬

根據戒定慧講堂網站顯示，香港戒定慧講堂是由加拿大溫哥華國際佛教觀音寺住持上觀下成法師，於2009年創立，為香港註冊慈善機構，講堂以弘法利生及慈善、放生、扶貧、助學、淨化人心、自利利他為宗旨。

近期有不少宗教團體購入工商物業，上年11月，觀塘鴻圖道32號德華中心（前稱泓傲）中層4個單位，面積約3330方呎，以1980萬易手，呎價約5950元，登記買家為香港中華觀音山佛教會有限公司。同月，華安聯合會亦斥約1187.96萬購入柴灣常安街77號商廈物業發達中心的中高層A及B室，共3494方呎，呎價3400元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
18小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
18小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
16小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
15小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
15小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
16小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
3小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
14小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
2小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
18小時前