九龍灣富臨5187萬易手 宗教團體承接三單位

九龍灣甲廈富臨中心A座三個單位，連一個車位，由宗教團體承接，涉資合共5187.9萬，平均呎價11155元及12560元。

上址為偉業街38號富臨中心A座3樓D室，建築面積約1533方呎，以1710萬易手，平均呎價11155元，還有，E及F室建築面積各約1458方呎及1311方呎，合共2769方呎，連同B1層21號車位，以3477.9萬易手，平均呎價12560元（未計車位），由戒定慧講堂有限公司（The International Buddhist Society（Hong Kong）Ltd）承接，戒定慧講堂現址為牛頭角大業街31號協發工商大廈8樓。

平均呎價1.1萬至逾1.2萬

根據戒定慧講堂網站顯示，香港戒定慧講堂是由加拿大溫哥華國際佛教觀音寺住持上觀下成法師，於2009年創立，為香港註冊慈善機構，講堂以弘法利生及慈善、放生、扶貧、助學、淨化人心、自利利他為宗旨。

近期有不少宗教團體購入工商物業，上年11月，觀塘鴻圖道32號德華中心（前稱泓傲）中層4個單位，面積約3330方呎，以1980萬易手，呎價約5950元，登記買家為香港中華觀音山佛教會有限公司。同月，華安聯合會亦斥約1187.96萬購入柴灣常安街77號商廈物業發達中心的中高層A及B室，共3494方呎，呎價3400元。